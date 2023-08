Bős-DAC – Guľa: "Ilyen buzdítás mellett a játékosoknak teljes gőzzel kell játszaniuk"

Adrian Guľa (DAC 1904): „Örülünk a győzelemnek. Fontos, hogy látszódott az osztálykülönbség, és hogy megörvendeztettük a bennünket elkísérő szurkolóinkat. Ilyen buzdítás mellett a játékosoknak teljes gőzzel kell játszaniuk. Nem állítom, hogy domináltunk az egész mérkőzésen. Gyorsan betaláltunk, de ennél több gólhelyzetet kell kialakítani a jövőben, és nyomást helyezni az ellenfélre. Értékesnek tartjuk a győzelmet, mert máshogy is alakulhatott volna, ha nem így állunk hozzá, de semmit sem bíztunk a véletlenre. Ez a szlovák kupa, ahol mindig maximum erőbedobással kell játszani. Azt szeretném, ha a játékosok éreznék, hogy meg kell harcolniuk a csapatbéli helyükért, játszanak akár 20, 35 vagy 45 percet, a DAC-ért játszanak. Az edzésen való hozzáállással és a meccsen nyújtott teljesítménnyel lehet kivívni a játékjogot, nem szavakkal. Néhányan nagyon jól mutatkoztak, néhányaknak azonban még fejlődniük kell.”

Molnár Krisztián (Bős): „Azt kaptuk, amire számítottunk. Tudtuk, hogy a DAC nem fogja félvállról venni a meccset, és ezt be is bizonyította. Azt sajnáljuk, hogy rögtön az elején gólt kaptunk. Az első félidőben a futballból sokat nem mutattunk. A második félidő aztán kifejezetten jó volt, volt helyzetünk is, gólt is rúgtunk. A játékosoknak azt mondtam, hogy mi csak nyerhetünk ezzel a meccsel. Nekünk már az győzelem, hogy gólt rúgtunk, és megtapsoltak bennünket. Három osztálynyi különbség van a két csapat között, ezt figyelembe kell venni. Ünnep volt számunkra a találkozó.”

(fcdac.sk)