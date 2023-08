DAC: Káčer maga is meglepődött, amikor egyszeriben ráugrottak a srácok

„A Nagymihály és a Rózsahegy elleni idegenbeli összecsapások után, amelyeken bár mi birtokoltuk többet a labdát, nem igazán voltunk veszélyesek, valamin változtatnunk kellett. Teljes erőbedobással futballoztunk, egyszerűen játszottunk, szerettünk volna jó eredményt elérni az Aranyosmarót ellen, ami sikerült is. Nagyon nehezek voltak a körülmények, főleg az első félidőben volt fullasztóan meleg. Ennek ellenére remekül éreztem magam a pályán, csapatként dolgoztunk, ami fontos volt. Nem lepett meg minket az ellenfél nyíltsisakos játékstílusa, mivel az edzői stáb felhívta erre a figyelmünket, alaposan kielemeztük az első három meccsüket. A hazaiak nagyon jól futballoztak, játékban és erőnlétben is fejlődtek. Jól kombináltak, több nehéz helyzetből is képesek voltak kijönni, ami egy picit gondot okozott nekünk, mivel labda nélkül kellett futnunk. Az előző egymás elleni találkozókból kiindulva ez volt a különbség, de agresszivitással, csapatmunkával és küzdőszelemmel sikert arattunk. Természetesen az ellenfél értékelése nem az én feladatom, de semmit sem adtak ingyen. Annál nagyobb értéke van a három pontnak” – mondta a klub hivatalos weboldalának a 4. bajnoki forduló vasárnap esti ViOn-DAC (0:2) összecsapását követően a győztes gól szerzője, Miroslav Káčer.

A DAC középpályása a 23. percben volt eredményes, amikor is megnyerte a hazai Duga elleni párharcot és a tizenhatoson kívüli kemény lövésével meglepte Slávik kapust. „Jól találtam el a labdát, de meglepett, hogy a hálóban kötött ki. Meglepett, de annál boldogabb voltam. Először azt gondoltam, hogy a lövésem után a kapus maga elé teszi a labdát és támadást indít, de a srácok egyszer csak rám ugrottak. Boldog vagyok, hogy betaláltam, naponta gyakorlom a hasonló lövéseket és ez nagyban segített” – tette hozzá elégedetten a 27 éves középpályás, akinek a neve mellett a tegnapi után 31 bajnoki találkozó és 2 gól áll a DAC színeiben.



(dac1904.sk)