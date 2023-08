Igaz volt a szóbeszéd: Kalmár Zsolt hat év után távozik a DAC-tól, Világi üzent a szurkolóknak

A győri származású középpályás 2017 augusztusában Lipcséből érkezett Dunaszerdahelyre, először kölcsönjátékra, amely később végleges átigazolássá változott. Összesen 148 tétmérkőzésen 48 gólt szerzett sárga-kék színekben. A bajnokságban 121 találkozón 43 találatig jutott, ezzel a DAC élvonalbeli történelmének második legjobb góllövője.

„Sok sikeres év után új kihívást kerestem az életemben és a pályafutásomban, örülök, hogy a klub támogatott ebben. Rendkívül nehéz a távozás, a DAC volt az otthonom, csodálatos éveket éltem itt át. Mindig szeretettel fogok emlékezni az egész klubra és a szurkolókra. Remélem, hogy találkozunk majd a válogatott mérkőzésein” – mondta a búcsúzó játékos, aki éveken át a kapitányi karszalagot is viselte az együttesben.

„Vannak dolgok az életben, amik nem úgy alakulnak, ahogy a történet szereplői szeretnék. Ilyen a mi esetünk is Zsoltival. A klub az elmúlt években végig mellette állt, a nehéz időszakokban is, és minden támogatást megadott, hogy újra visszatérhessen a pályára. Az utóbbi hónapok azt mutatták, hogy bár mindketten szeretnénk folytatni az együttműködést, mindkét félnek be kellett látnia, hogy együtt ez már nem megy. Hosszas beszélgetések után úgy döntöttünk, hogy a klub engedélyezi Zsolt távozását a Fehérvár FC-hez. Nem volt ez egy egyszerű döntés, de beláttuk, hogy a klubnak és Zsoltinak is ez a legjobb megoldás. További karrierjéhez jó egészséget és sok sikert kívánunk. Zsolt a klub történetének része marad, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben még találkozhatnak útjaink. A szurkolóinknak szeretném üzenni, akiknek fontos a DAC-jövője és akik szintén csalódottak Zsolti távozása miatt: sok nehéz pillanatunk volt, de visszatekintve az elmúlt évekre láthatjuk, hogy a klub egyre erősebb, sikeresebb, és haladunk a céljaink felé. Nem lesz ez másképp ebben a szezonban sem” – nyilatkozta Világi Oszkár klubtulajdonos.

(dac1904.sk)