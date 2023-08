DAC-Košice – Guľa: "Ha minden mérkőzésen sikerül három góllal többet rúgni az ellenfélnél, akkor ez belefér"

Adrian Guľa (DAC): "Nagyon jó mérkőzés volt, öt gólt rúgtunk, úgyhogy elégedettek lehetünk. Az első és a második félidőben is láttunk jó dolgokat a csapattól. Bízom benne, hogy sikerült örömet szerezni a szurkolóinknak, és abban is bízom, hogy ez a győzelem újabb erőt és energiát ad. Az volt a célunk, hogy ne csak játékban, hanem az eredményben is sikeresek legyünk. Ez össze is jött, ezért nagyra értékeljük a győzelmet, és gratulálok hozzá a csapatnak. Nyilván voltak olyan részletek is, melyeken még javítanunk kell, de ha minden mérkőzésen sikerül három góllal többet rúgni az ellenfélnél, akkor ez belefér. Azt a célunkat, hogy erősek legyünk, és megerősítsük a csapatszellemet, teljesítettük, ezért elégedettek lehetünk."

Anton Šoltis (Kassa): "Az eredmény egyértelmű. Kaptunk most egy pofont, de mi még tanulunk. Az első félidő nem volt jó a részünkről, teljesen máshogy szerettünk volna játszani. Túlságosan tiszteltük az ellenfelet. Szerettük volna lezárni a területet az ellenfél előtt, de semmi sem sikerült. Kaptunk egy könnyen elkerülhető gólt rögzített helyzetből, melyet két újabb találat követett. Az első félidőben mutatott játékunkat igazából nem is lehet értékelni. A védelmünk nem volt szervezett, előre ugyan mutattunk valamit, de könnyen elveszítettük a labdákat. A második félidő elején néhány játékost lecseréltünk, és az is segített, hogy a hazaiak visszavettek a gázból. A negyedik gólt megelőzően szabálytalankodtak az egyik játékosunkkal szemben, amit a játékvezető rosszul ítélt meg, az ötödik gól pedig lesből született. Sajnos ilyen szituációk alakították ki a végeredményt, de a hazaiak elérték a céljukat. Számunkra jó iskola volt ez a pofon. Bízunk benne, hogy tanulunk belőle és az előnyünkre tudjuk fordítani a jövőben."

