Niké-szombat, 2. forduló: Dunaszerdahelyen kiütéssel üdvözölték a kassaiakat az élvonalban

Az első perctől kezdve nagy lendülettel játszott a hazai csapat, Krstović fejese pedig jelzőértékkel bírt a kassaiak számára. A 8. percben aztán meg is szerezte a vezetést a DAC. Félmagasan végeztek el egy szögletet, a labda a rövid saroknál megpattant, a túloldalon pedig Brunetti éles szögből próbálta kapuba juttatni, de Kira kapus bele tudott érni. A játékszer kijött róla, a gólvonalon érkező Krstović pedig a kapuba pofozta. Negyed órát kellett várni a vendégek első komolyabb helyzetére, de Turčák, Pačinda és Golikov próbálkozását is blokkolták. A hazai kapuban ezen a mérkőzésen mutatkozott be a Partizan Belgrádtól igazolt Aleksandar Popović, sok dolga pedig nem is volt az első 45 percben. A túloldalon viszont pont az ellenkezője volt érvényes, a 27. percben pedig ismét a kassai kapuban kötött ki a labda. Káčer beadása magas volt Krstovićnak és a vele érkező védőknek is, a túloldalon érkező Andzouanának viszont a lábára érkezett, és magabiztosan a hosszú alsóba helyezett. Még véget sem ért az első félidő, de már 3:0 állt az eredményjelzőn. A 38. percben Herc iramodott meg a kissé szétesett kassai védelemmel szemben, megjátszotta a mellette elszáguldó Ramadant, aki Kirával szemben nem hibázott. Röviddel a szünet előtt Pačinda kemény lövése ment a hazai kapu fölé, a túloldalon pedig Krstović fejese landolt a kassai hálóőr markában.

A fordulást követően is hasonló volt a játék képe, a DAC őrizte magabiztos előnyét, míg a vendégek nem különösebben voltak veszélyesek a hazai kapura. A 61. percben eldőlni látszott a mérkőzés: Krstović kb. 20 méterről szabadrúgásból a sorfal felett a kapuba tekert, ezzel négyre növelve a DAC előnyét. A sárga-kékek továbbra is támadásban maradtak, nem sokkal később Kirának kellett kiszednie a léc alól Andzouana lövését. A hajrához érve felpörögtek az események, a 79. perben szinte a semmiből egyenlítettek a vendégek. Pačindától indult az akció, aki sarokkal mentett két védővel szemben a pálya szélén, ezzel indította Sovičot, aki pedig Vasiľ elé továbbított a tizenhatoson belülre, vele szemben már csak Popović volt, de a kassai nem hibázott. Szinte rögtön érkezett a DAC válasza: Záhradník remek indítást kapott Niarchostól, és szinte egyedül törhetett kapura. Kissé élesebb szögből érkezett a tizenhatosba, majd higgadtan kilőtte a kapu rövid oldalát. Ismét négygólos volt a hazai csapat előnye, ez viszont csak két percig tartott. Pačindának sikerült levennie egy lehulló labdát Risvanis mellett, első lövése még levágódott Brunettiről, a másodikra viszont már hiába nyújtózkodott Popović.