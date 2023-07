Európa Konferencia Liga: Ennyi volt, már az első fordulóban véget ért a DAC nemzetközi kupaszereplése

Adrian Guľa vezetőedző az első mérkőzéshez képest egy helyen változtatott a kezdőcsapaton, Brunetti helyett Kaša volt az első perctől a pályán. Dunaszerdahelyen a Dila Gori birtokolta többet a labdát, és ugyanez volt érvényes ezúttal is, de most már sokkal veszélyesebben is futballozott. Victor már a 8. percben veszélyesen ellőtte keresztbe a labdát a DAC kapuja előtt, nem sokkal később pedig közvetlenül tesztelte Petráš figyelmét. Az első félidőben finoman szólva a pályán sem volt a dunaszerdahelyi csapat, a hazaiak úgy mentek át a védelmén, ahogy csak akartak. A 20. perc tájékán egy létszámfölötti letámadást követően Risvanis blokkolta nagy helyzetben Gomis emelését. Az ezt követő szöglet után levágódott a labda a DAC kapuja előtt, Petráš lábbal hárított, de a játékszer Gale-hez került. Ő visszalőtte a kapu irányába, az előtte lévő sárga-kékek embertömeg viszont blokkolni tudott. A sárga-kékek oldalán továbbra sem jegyezhettünk fel semmilyen érdemleges megmozdulást, nem úgy a hazaiakén. Félórányi játék után Gale egy kényszerítővel játszotta be magát a vendég tizenhatosba, lövését viszont Petráš hárítani tudta. Két perccel később már a DAC kapujában volt a labda. A Dila Gori a középpályáról végezhetett el pontrúgást, a labdát laposan tették oda a Pinto és Risvanis mögé befutó Gale-nek, aki ezúttal ügyesen a kapuba helyezett a kifutó Petráš mellett. A bekapott góltól sem tért magához a DAC, a hazaiak továbbra is támadásban maradtak, a sárga-kékek védelmét olykor az őrületbe kergették, de további gólt már nem sikerült szerezniük. Öt perccel a szünet előtt jegyezhettük fel a vendégek első komolyabb helyzetét: Kalmár 25 méterről leadott szabadrúgását Kucherenko hárította.

