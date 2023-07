DAC-Dila – Guľa: "Továbbra is nyílt a továbbjutás"

Adrian Guľa (DAC 1904): „Nagyon jó mérkőzést láthattunk a nagyszerű szurkolóink előtt. Bár még csak a félidőben vagyunk, de – mint mindig, most is – örülünk a győzelemnek. Egy minőségi ellenféllel játszottunk, amely nagyon jól tartotta a labdát, játékosai pedig jól kombináltak. Szerencsére a kapunk előtt nem voltak annyira veszélyesek. Bár a végén volt egy nagy helyzetük, amikor Petráš mentett meg bennünket a góltól. Kissé hiányoltam a gyilkos ösztönt a játékunkból, de fizikálisan erősek voltunk, s ezt a két gólunknál ki is használtuk. Megvoltak a lehetőségeink, hogy 3:0-ra növeljük az előnyünket. Ez nem sikerült, ellenkezőleg, 2:1-re szépített a Dila Gori. Tudtuk, hogy a második félidőben jobban megnyílnak. Labdaszerzések után voltak olyan lehetőségeink, melyekből meg kellett volna szereznünk a harmadik vagy akár a negyedik gólt. Végül maradt a 2:1, és továbbra is nyílt a továbbjutás, de úgy érzem, hogy a minőségünk, a fizikai erőnk és a mentalitásunk megfelelő arra, hogy ezt az akadályt sikerrel vegyük.”

Andriy Demchenko (Dila Gori): „Egy nagyon jó ellenféllel játszottunk, melyhez hasonló színvonalú csapattal nem találkozunk gyakran a hazai bajnokságban. Nagyon nehéz mérkőzés volt egy fizikálisan remekül felépített, erőfutballt játszó együttes ellen. Két hibát vétettünk, melyek után a hazaiak két gólt szereztek, mindkétszer kontratámadást követően, de nekünk is voltak helyzeteink. A második félidőben igyekeztünk kihasználni a széleket. El kell, hogy fogadjuk az eredményt, de otthon mindent meg kell tennünk a továbbjutásért.”



(dac1904.sk)