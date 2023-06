A DAC következő nyári erősítése is Plzeňből érkezik

A Prágából származó huszonnyolc esztendős labdarúgó a Viktoria Plzeň csapatától érkezik Dunaszerdahelyre, ahol 2025. június 30-ig szóló kontraktust kötött, további egyéves opcióval. A 7-es számú mezt fogja viselni.

Aleš Čermák (szül. 1994. október 1-jén) a prágai Sparta neveltje, az ottani akadémián az összes korosztályos együttest végigjárta. 2013 tavaszán az A-csapatba is beverekedte magát, amelynek színeiben első mérkőzéseit abszolválta a cseh élvonalban és a 2013/14-es szezonban hozzájárult a Cseh Kupa elhódításához. Ezt kölcsönjátékok követték, a másodosztályú Vltavín, az első ligás Hradec Králové és a Mladá Boleslav együtteseit is erősítette, ahol a 2015/16-os idényben pályafutása során második alkalommal is megnyerte a MOL Cup-ot. 2017 nyarán Plzeňbe igazolt, ahol két bajnoki címet ünnepelhetett (2017/18 és 2021/22). 2020 januárjától 2021 májusáig Adrian Guľa vezetésével futballozott Plzeňben. A Viktoria színeiben 8 mérkőzésen is pályára lépett a Bajnokok Ligája csoportkörében – 2018 őszén a Real Madrid, az AS Roma és a CSZKA Moszkva elleni öt találkozón összesen 348 percet játszott, tavaly pedig a Barcelona elleni mindkét összecsapáson és a milánói Inter ellen kapott lehetőséget. A legutóbbi tavaszt a Bohemians Prágánál töltötte kölcsönjátékosként, ahol hozzájárult ahhoz, hogy a klub 36 hosszú esztendő után ismét kijutott az európai kupaporondra. A cseh élvonalban összesen 190 mérkőzésen 33 gólt szerzett.

A sárga-kékek legújabb tagja tizenhat éves korától mindegyik cseh korosztályos válogatottban szerepelt, 2011 júniusában pályára léphetett az U17-es mexikói világbajnokságon. Az U21-es gárdában 13 találkozón hétszer volt eredményes.