Krstović volt a 2023-as tavasz legjobbja a DAC szurkolói szerint

Nikola Krstović lett az első, aki sorozatban harmadszor is megnyerte a félszezon legjobb játékosára kiírt szurkolói szavazást. A klub által rendezett ankéton 2022 tavasza és ősze után 2023 tavaszán is a montenegrói csatár kapta a legtöbb voksot.

Krstović tavasszal 10 bajnoki mérkőzésen 7 gólt lőtt, az egész bajnoki idény során pedig 18-szor volt eredményes. Ennek köszönhetően Pavol Diňa (1993/94) után ő lett a DAC második gólkirálya az élvonalban.

A 23 éves góllövő a beérkező szurkolói szavaztok több mint egyharmadát gyűjtötte be, és közel húsz százalékkal utasította maga mögé Miroslav Káčert, aki először végzett a dobogón. A bronzérmes pozíciót Spyros Risvanis védte meg. Hármójukra érkezett a szavaztok több 61 százaléka.

„Nagyon hálás vagyok minden egyes szurkolói szavazatért. A siker értékét növeli, hogy tavasszal izomsérüléssel bajlódtam, több mérkőzést is ki kellett hagynom. Nagyon jó szezont zártunk, kifizetődött az a kemény munka, amit az Adrian Guľa vezette edzői stábbal elvégeztünk. Pályafutásom második gólkirályi címét szereztem, a Zeta után a DAC színeiben is én voltam a bajnokság legjobb góllövője, amiért a csapattársaimnak, az edzőknek és a szurkolóknak is nagyon hálás vagyok” – nyilatkozta Nikola Krstović.

A szavazás a DAC honlapján zajlott 2023. május 26. és június 5. között. A szurkolók abból a 24 játékosból választhattak, akik legalább egyszer pályára léptek a Fortuna Liga 2022/23-as idényének tavaszi mérkőzésein.