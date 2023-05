A DAC hosszabbított Andzouanával

Yhoan Many Andzouana új szerződést kötött a DAC-cal, amely 2025. június 30-ig érvényes és további egyévnyi opciót is tartalmaz.

A huszonhat esztendős, kongói származású (szül. 1996. december 13-án Brazzaville-ben) labdarúgó, aki Párizsban nőtt fel és az AS Monaco akadémiáján pallérozódott, 2020 nyarán igazolt Dunaszerdahelyre a belga KSV Roeselare csapatától. Akkor hároméves kontraktust írt alá, amelyet most, röviddel annak lejárta előtt a két fél meghosszabbított.

Az ötszörös kongói válogatott futballista eredetileg szélsőként igazolt a Csallóközbe, a nemrég befejeződött szezon túlnyomó részében azonban balhátvédként kapott szerepet, ahol a csapat oszlopává nőtte ki magát. Eddig összesen 76 élvonalbeli találkozón viselte a DAC színeit, ezeken 7 gólt szerzett. Az Európa Konferencia Ligában négy meccsen lépett pályára, a Slovnaft Cupban pedig 7 összecsapáson 4 találat áll a neve mellett.

„Tényleg nagyon boldog vagyok, hiszen szerettem volna Dunaszerdahelyen maradni. Köszönöm az egész klub belém vetett bizalmát, élén a tulajdonossal, a sportigazgatóval és az edzői stábbal. Azt éreztem, nagyon fontos nekik a maradásom, ez nagy szerepet játszott a döntésemben. Mindegyik játékosnak fontos, hogy a lehető legjobban érezze magát a klubcsapatánál. A DAC-hoz való érkezésemet követően kellett egy kis idő, míg megmutattam a tudásom, de már itthon érzem magam itt, a legutóbbi szezon pedig pályafutásom legjobbja volt. Közel voltunk ahhoz, hogy átírjuk a klubtörténelmet és meggyőződésem, hogy kellően erősek vagyunk ahhoz, hogy a következő idényben ez sikerüljön is. Remélhetőleg már nem kell sokat várni a pillanatra, amikor megszerezzük az első trófeáinkat” – jelentette ki az új szerződése aláírását követően Yhoan Andzouana, aki azzal is tisztában van, milyen pozícióban számít rá Adrian Guľa vezetőedző. „Leginkább szélső védőként, esetleg más felállításban szélső futóként szerepelek a terveiben. Tudja azonban, hogy szükség esetén a csatársorban vagy szélsőként is bevethet, ahogy azt Nagyszombatban vagy a zárófordulóban a Besztercebánya ellen láthattuk. Csapatjátékos vagyok, ott futballozom, ahol szükség van rám.”