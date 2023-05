Fortuna Liga, rájátszás, 10. forduló: Érzelmes búcsú egy izgalmas szezontól és a DAC legendájától

A legutóbbi fordulónak úgy vágott neki a DAC, hogy ugyan mindenki tisztában volt vele, a Slovan innen már nem engedi elúszni a bajnoki címet, még matematikai esélye volt az első hely megszerzésére. Ennek megfelelően a sárga-kékek el is hozták a három pontot Zsolnáról, csakhogy a pozsonyiak is győzni tudtak Besztercebányán, ezzel pedig behozhatatlan előnyre tettek szert.

A DAC tehát a második helyen zárja a bajnokságot, kivívva a Konferencia Liga selejtezőjében való indulás jogát. Azt mondhatnánk, hogy az utolsó fordulóban rendezett DAC – Banská Bystrica összecsapásnak már nincs tétje, ami részben igaz is, ennek ellenére a találkozó egy szempontból mégis különleges lesz a hazai közönség számára. A klub ikonikus alakja, a közönségkedvenc panamai védő, Eric Davis számára ez lesz az utolsó mérkőzés sárga-kék színekben – a klub ugyanis közös megegyezést követően nem hosszabbítja meg a szezon végén lejáró szerződését.

A most 32 éves Davis 2015-ben érkezett Dunaszerdahelyre, és szinte azonnal belopta magát a közönség szívébe. Kimagasló teljesítményének köszönhetően háromszor is bekerült a szezon Legjobb tizenegyébe, de hazája válogatottjában is alapemberré vált, 2018-ban pedig ott lehetett az oroszországi világbajnokságon. A Fortuna Ligában 163 mérkőzésen viselhette a dunaszerdahelyi klub színeit, ezeken pedig 18 gól mellett 25 gólpasszt jegyzett. Sokáig kirobbanthatatlan volt a kezdőcsapatból, tavaly viszont kétszer is komolyabban megsérült, lábadozása pedig szinte az egész ősz folyamán eltartott. Tavaszra ugyan felépült, Adrian Guľa vezetőedző fejében viszont addigra összeállt a koncepció a kezdőcsapatot illetően, így lehetőséget csak az elmúlt két fordulóban kapott. Ettől függetlenül a klubnál igazi legendaként tekintenek a panamai védőre, búcsúja pedig garantáltan nem lesz könnyektől mentes.