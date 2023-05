Fortuna Liga, rájátszás, 9. forduló: Tartalékosan nyert a DAC, a Slovan viszont nem hibázott, és megvédte bajnoki címét

Adrian Guľa a Slovan elleni mérkőzéshez képest számos helyen is változtatott a kezdőcsapaton, több olyan játékosnak is lehetőséget adott, akik eddig kevesebb játékpercet gyűjtöttek – Muhamedbegović, Leginus, Veselovský, Mendez és Niarchos is az első perctől kezdve a pályán volt, míg a kispadra Fazlagić, Riquelme és Kachút is leülhetett.

Lendületesen indult a mérkőzés, a hazaiak már a második percben veszélyeztették a DAC kapuját. Előbb Sauer lövését blokkolták, majd Gidi maradt egyedül a tizenhatoson belül, lövése a kapufán csattant a rövid oldalon, aztán Petráš hátára pattanva szögletre ment ki. A sárga-kékek első komolyabb helyzetét a 10. perc környékén jegyezhettük fel, Leginus centikkel maradt le Krstović veszélyes átadásáról. Ezt követően jelentősen leült a mérkőzés irama, többnyire a két tizenhatos között folyt a játék. A 21. percben Krstović próbálkozott lövéssel, de nem találta el a kaput – az első félidőben nem is történt több említésre méltó szituáció.

A második játékrész ott folytatódott, ahol az első befejeződött. Sokáig egyik csapat sem tudott komolyabb helyzetet kialakítani, a 60. perc környékén viszont aztán felpörögtek az események. Krstović kapott labdát a bal oldalon, majd védőjét lerázva magáról betört a hazai tizenhatosba, és éles szögből lőtt, Belko viszont hárítani tudott. A kipattanót Nebyla kaparintotta meg, aki visszapasszolt a középen érkező Dimunhoz. Ő kapásból lőtt, de nem volt benne elég erő, és középre is ment, így a zsolnai hálóőr ezt is fogni tudta. Nem sokkal később viszont már a hazai kapuban táncolt a labda. Káčer szögletből ívelt a hazai kapu elé, és Krstović emelkedett a legmagasabbra. Fejesére hiába vetődött Belko. A bekapott gól után a hazaiak növelték a nyomást, a DAC védelme viszont jól működött, nem engedte nagyobb helyzetbe ellenfelét. A zsolnaiak a ráadás hatodik percében voltak legközelebb az egyenlítéshez, Petráš viszont hárítani tudta Jambor veszélyes szabadrúgását.