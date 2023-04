Podbrezová-DAC – Guľa: "Keményen fogunk dolgozni azért, hogy otthon legyőzzük a Slovant"

Roman Skuhravý (Podbrezová): „Mi más helyzetben vagyunk, mint a DAC, ennélfogva még jobban értékelem a mai győzelmünket. A két héttel ezelőtti találkozó és a mai között az jelentette a különbséget, hogy az első félidőben nem mi voltunk a jobb csapat. A kapusunk kulcshelyzetekben mentett meg minket a góltól. Pontrúgás után szereztük meg a vezetést, a második félidőben pedig úgy játszottunk, ahogy ezt a fiatal csapatot még nem láttam játszani. Brutális munkát fektettünk a játékba, és sikerült lerombolnunk azt, ami jól működött ellenfelünknek az első félidőben. Krstovićot is sikerült feltartóztatnunk. A mai igazi csapatmunka volt, nem estünk pánikba. Nem szabad azonban túlértékelnünk ezt a győzelmet. Ha olyan csapatok ellen akarunk eredményesek lenni, mint a Slovan és a DAC, akkor ilyen mércével kell játszanunk. Szurkolok a DAC-nak, mert az a futball, amit ők játszanak hozzám közelebbálló, és mint sportszerető ember drukkolok annak, hogy jól vegyék a jövő heti akadályt, mert az a meccs a futball ünnepe is lehet.”

Adrian Guľa (DAC): „Érdekes mérkőzés volt. Az első félidőben Krstović kihagyott helyzete után sem inogtunk meg, a félidő hajrájában bekapott gól viszont hatással volt a pszichikánkra. A második félidőben volt két nagy helyzetünk is. Az egyik rögtön Kalmár beállását követően, majd Kružliak előtt adódott lehetőség. Az ilyen találkozókon azonban hatékonyabban kell játszani, ha sikeresek akarunk lenni. A Podbrezová nagyon jól hozta a saját stílusát, 2:0 után pedig kissé fejvesztve játszottunk, és nem tudtunk visszakapaszkodni a mérkőzésbe. Nemcsak csapatszinten, hanem a strukturális elemek betartásának tekintetében sem, ezért nem sikerült a fordítás. Megérdemelt a hazai győzelem. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy a meccs után is mellettünk állnak. Ők is tudják, mekkora a tét. Szükségünk van egy napra, hogy kiszellőztessük a fejeket, és keményen fogunk dolgozni azért, hogy otthon legyőzzük a Slovant.”

