DAC - Petráš: A Slovan nem igazán érdekel minket, mi elsősorban saját magunkkal törődünk

„Be kell vallanunk, hogy az első félidőt átaludtuk, lényegében semmilyen helyzetet sem voltunk képesek kidolgozni. A szünetben azt mondtuk, nem jó ez így és szerintem a második játékrész már olyan volt, mint amilyet szerettünk volna. Betaláltunk és további két-három gólhelyzetünk is volt. A második negyvenöt perc rendben volt, így kellene az egész meccsen játszani. Ha az első félidőben is olyan teljesítményt nyújtunk, mint a másodikban, teljesen más lett volna a találkozó képe. Csakhogy a futballban nincs talán. El kell fogadnunk a döntetlent is, még egy ponttal vezetünk a Slovan előtt, jól érezzük magunkat az éllovas pozíciójában” – nyilatkozta a tegnapi Nagyszombat-DAC (1:1) kerületi rangadót követően Samuel Petráš.

A 24. életévét nemrég betöltő kapus 22. alkalommal lépett pályára a bajnokságban csapatunk színeiben és a 17. gólját kapta. „Egy pontrúgás után esett, amelynél igyekeztem átérni a másik sarokba és az első lövésre reagálni. Azt még a gólvonal előtt sikerült hárítanom, így a hazaiak a kipattanóból szerezték meg a vezetést, ami picit balszerencsés dolog. Próbáltam kirúgni a labdát, de nem értem el. Kár érte…”

Immár sorozatban a második hónapja kezdődik a dunaszerdahelyi klub nevével a tabella, négy fordulóval a vége előtt egypontos előnyünk van a Slovan előtt. Az égszínkékek ugyanis röviddel előttünk Zsolnán léptek pályára, ahol 4:2-es győzelmet arattak. „Nem akarok önzőnek hangzani, de a Slovan nem igazán érdekel minket, mi elsősorban saját magunkkal törődünk. Még mindig egy ponttal vezetünk, nekünk kell megőriznünk ezt a pozíciót és újra mindenhol győzni. Egyre közelebb és közelebb kerülünk a célunkhoz, de jobban kell koncentrálnunk, mert a legutóbbi mérkőzéseken rögzített játékhelyzetek után kaptuk a gólokat. Precízebbeknek kell lennünk ebben a tekintetben és eltakarítani a labdákat a tizenhatosunkból. Ha ez megvan, akkor sikeresek leszünk.”



