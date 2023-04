Spartak-DAC - Guľa: "Bízom benne, hogy ez a pont lehet az, ami a hátralévő időszakban döntő jelentőségű lehet"

Adrian Guľa (DAC): „Az elején szeretnék gratulálni a kollégámnak, Michal Gašparíknak a 100. mérkőzéséhez egy ilyen jelentős klub kispadján, mint a Spartak. Minden tiszteletem az övé. A mérkőzéshez: elfogadjuk az egy pontot, főleg az első félidőre adott reakciónk miatt. Az első játékrészben a hazaiak jobbak, gyorsabbak és agresszívebbek voltak, kellemetlenül játszottak. Nagyon sok pontatlanságot fedeztem fel a játékunkban. A fontos az volt, hogy megmaradt az 1:0-s eredmény, és ott volt a meccsbe való visszatérés lehetősége. A második félidő sem a mi elképzelésünk szerint indult. Szerkezeti változtatásra volt szükség, és ennek köszönhetően elkaptuk a fonalat. Ott volt Káčer helyzete, majd Andzouana gólja és Krstović kihagyott lehetősége. Érezhetően „felfegyverkeztünk”, és a végiég már 3-5-2-es rendszerben játszottunk. Nyugodtak maradtunk, pontosabban játszottunk, két gyors támadójátékosunk folyamatosan munkát adott a védelemnek. A minőségi ellenféllel szemben szerzett egy ponttal elégedettnek kell lennünk. Jó atmoszférában folyt a találkozó, köszönöm a szurkolóinknak a buzdítást. Jó meccs volt, értékes egy ponttal. Bízom benne, hogy ez a pont lehet az, ami a hátralévő időszakban döntő jelentőségű lehet.”

Michal Gašparík (Spartak Trnava): „Az első félidő a mi elképzelésünk szerint alakult. Tisztes távolságra tartottuk az erős DAC-ot a kapunktól, magasan feltolt védelemmel játszottunk, agresszívek voltak a fiúk. Ezekből a letámadásokból több veszélyes szituációt is kidolgozhattunk volna, de úgy érzem, hogy az egygólos vezetés megérdemelt volt. A másik félidőt is jól kezdtük, ám utána visszaestünk. Az ellenfél szerkezetet váltott, mi pedig nem reagáltunk megfelelően. Nehéz volt ilyen hangulatban hangos utasításokat adni a vonal mellől. Ki is egyenlítettek egy fantasztikusan kivitelezett góllal. Ha nincs ez a találat, másképp is alakulhatott volna a mérkőzés. A 60. perctől kiegyenlítődött a mezőnyben a játék, elől pedig egyik csapatnak sem volt meg a minősége arra, hogy változtasson az eredményen. El kell fogadnunk az egy pontot, hiszen a bajnokesélyessel játszottunk.”



(dac1904.sk)