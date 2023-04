Fortuna Liga, rájátszás, 6. forduló: Nem nyert Nagyszombatban a DAC, már csak egy pont az előnye a Slovan előtt (VIDEÓ)

Elejétől kezdve masszív mezőnyjáték jellemezte a mérkőzést, sokáig egyik kapu sem forgott veszélyben. Sokat elmond a játék képéről, hogy az első félidő első és szinte egyetlen komolyabb helyzetét negyedórányi játék után jegyezhettük fel, amikor Koštrna lövése az oldalhálóba vágódott. A 22. percben Adrian Guľa kénytelen volt belenyúlni csapatába: Blackmant sérülés miatt le kellett cserélnie, a helyére Mendez állt be. Semmi sem utalt rá, hogy az első negyvenöt percben bármelyik csapat is betalálhat, amikor a végén szabadrúgáshoz jutott a Spartak. Procházka ívelte a labdát a DAC kapuja elé, és hiába érkezett Taiwóval több sárga-kék védő is, a Spartak támadója bele tudta tenni a lábát. A labda kijött Petrášról, Taiwo pedig közelről már nem hibázott.

A második félidő két nagy hazai helyzettel kezdődött. Előbb Petrášnak kellett óriási bravúrt bemutatnia Procházka lövésénél, majd Daniel távoli próbálkozása kerülte el nem sokkal a vendégek kapuját. Az 57. percben közel állt az egyenlítéshez a DAC: Mendez balról a túloldalon érkező Pintóhoz ívelt, aki az alapvonalról visszakanalazta a labdát, a középen érkező Káčer pedig közelről a kapu fölé durrantott. Két perccel később viszont már összejött a gól. Pinto húzott el a jobb oldalon, majd egy mesteri passzal a védők mögé megjátszotta a túloldalon érkező Andzouanát, aki kilőtte a hosszú alsót. A labda a kapufáról vágódott a hálóba. A gól sem a dunaszerdahelyiek, sem a nagyszombatiak játékát nem élénkítette fel, a várva várt újabb helyzetek elmaradtak. A 79. percben még Krstović próbálkozott kiszorított helyzetből, de nem találta el a kaput. A hajrában már egyik csapat sem erőltette különösebben a támadásokat, így a mérkőzés pontosztozkodással ért véget.