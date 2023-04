DAC - Dimun: "Bízom benne, hogy az idény végéig már csak hárompontos meccsek jönnek”

„Nagyon örülünk a győzelemnek, amely nem született meg könnyen. Kár a gyorsan bekapott gólért, de úgy gondolom, az egész mérkőzés folyamán mentünk a kitűzött célunk után és szerencsére sikerült megszereznünk a három pontot. Természetesen boldog vagyok, amiért a szezonbeli első találataimmal győzelemhez segíthettem a csapatot. A kiállítás mindenképpen a segítségünkre volt, de az első játékrészben több olyan szituáció is adódott, amelyek során nem voltunk kellően higgadtak az ellenfél tizenhatosa előtt és az utolsó passz nem volt ideális, de végül emberelőnyben megszereztük a győzelmet. Örülünk az eredménynek, boldog vagyok a góljaim miatt, de már a soron következő találkozóra kell összpontosítanunk, amelyen szintén győzni szeretnénk” – nyilatkozta a pénteki DAC-Podbrezová (2:1) esőáztatta ligamérkőzés után Milan Dimun. A sárga-kékek középpályása első két találatát szerezte az aktuális idényben, összesítve pedig ez volt a 3. és 4. fortunaligás gólja a dunaszerdahelyi csapat színeiben.

„A vendégek kapusa már az első félidőben is kétszer kiütötte a labdát, az ilyen csúszós talajon mindig felkészültnek kell lenni a kipattanóra. Szerencsére elém pattant a labda, én pedig jól találtam el azt. Nem emlékszem, mikor lőttem utoljára két gólt egy meccsen – talán tizenkét éves koromban. Mivel én vagyok a csapat pénztárosa, természetesen semmivel sem járulok hozzá a gárda kasszájához (nevet). A találataimat a barátnőmnek, a családnak ajánlom, amely minden mérkőzésen támogat, valamint az együttesnek. Boldog vagyok, hogy gólokkal segíthettem győzelemhez a DAC-ot” – mondta a csapat nyolcasa, aki épp a pénteki meccs délelőttjén egyezett meg a klub vezetésével a szerződése meghosszabbításában.

A DAC pénteki győzelmével hatvanra kerekítette a megszerezett pontjai számát, és továbbra is vezeti a bajnokságot. „Szerintem mindegyikünk figyelemmel kíséri a tabella állását, még ha erre a meccsre összpontosítottunk is csak. Bíztunk magunkban, nem ez volt az első fordításunk hazai pályán. Nem szabad elszállnunk magunktól, muszáj két lábbal a földön állnunk, hiszen további öt nehéz összecsapás vár ránk. Még ha egy elcsépelt frázisnak hangzik is, meccsről meccsre kell haladnunk, fokozatosan közelíteni a célunkhoz és bízunk benne, hogy a végén sikeresek leszünk. Mindegyik győztes találkozó után boldogok vagyunk, de a pénteki egy nagyon nehéz mérkőzés volt. A Podbrezová nagyon jól tartotta a labdát, de képesek voltunk ezt is megoldani. Az érzelmek a labdarúgás velejárói, rendkívül örülünk. Természetesen a veretlenségi sorozatunk megszakadása után fontos volt visszatérnünk a győztes útra és bízom benne, hogy az idény végéig már csak hárompontos meccsek jönnek” – tette hozzá a Kassa és a Cracovia Krakkó egykori labdarúgója.