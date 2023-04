DAC-Podbrezová – Guľa: "A szurkolók kikényszerítették belőlünk a fordítást"

Adrian Guľa (DAC): "Színvonalas mérkőzést láthattunk egy jól előkészített terepen, a kedvezőtlen időjárás ellenére. A szurkolóknak köszönöm a biztatást, kikényszerítették belőlünk a fordítást. Ma egy csapat mentalitását mutattuk, noha a mérkőzést nem kezdtük jól, hamar gólt kaptunk. Az ellenfél edzője meglepett a két szélsővel, és lényegében kiiktatták a pressingünket is. A 25. perc után sikerült megmutatnunk, amit tudunk, erőt mutattunk és hogy a nehéz helyzetekre is tudunk reagálni. Lényegében csatár nélkül kellett játszottunk, Kalmár sérülés után tért vissza, Krstovič hiányzott, Niarchos megsérült. Minden játékos viszont érezhette, hogy szükség van rá. Amikor beálltak a cserejátékosok, javult a színvonal és sikerült megszereznünk az értékes győzelmet. Gratulálok a csapatnak és a szurkolóknak is."

Roman Skuhravý (Podbrezová): "Nehéz körülmények között is egy érdekes meccset láttunk. A 25. percig úgy játszottunk, ahogy azt elterveztük. Azután különös módon elvesztettük a labdákat, a párharcokat, és a hazaiak lovon érezhették magukat. A félidőben igyekeztem valamit mondani a csapatnak, a második félidőnek viszont két kulcsmomentuma volt. A gólszerzési lehetőségünk a félidő elején és az egyenlítő gól. A hazaik az általuk képviselt minőségnek köszönhetően két gólt lőttek és megnyerték a mérkőzést. Azután már nem volt bennünk kellő erő, hogy változtassunk. Gratulálok a hazaiaknak, mi szeretnénk tanulni ebből a meccsből. Az ilyen mérkőzések nagyon fontosak számunkra."

