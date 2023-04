Fortuna Liga, rájátszás, 4. forduló: Húsvéti köretben jön a szezon egyik legfontosabb meccse

A dunaszerdahelyi sárga-kékek egy héttel ezelőtt egy góllal fektették két vállra a zsolnaiakat hazai pályán, ezzel sorozatban hatodik mérkőzésüket nyerték meg a bajnokságban, és mivel közvetlen üldözőjük, a Slovan Bratislava csak döntetlenezett Nagyszombatban, hatpontosra növelték előnyüket riválisukkal szemben. Hét fordulóval a bajnokság vége előtt a fölény immár kényelmesnek mondható, a hétvége után pedig még inkább az lehet: a DAC ugyanis a Slovan otthonába látogat.

Most a Slovan a DAC hátát nézi, pedig a tavaszi szezonnyitón még épp az égszínkékek álltak az élen hárompontos előnnyel. Csakhogy a Slovan álmosan kezdte a 2023-as évet: első három bajnokiján csak döntetlent játszott, a kupában pedig mindössze büntetőkkel tudta búcsúztatni a somorjaiakat. A Spartak ellen aratott 4:1-es győzelem azt sejtettette, Vladimír Weiss védencei újra régi önmagukat idézik, de aztán következett egy csalódást keltő hazai vereség a Žilinával szemben. Időközben pedig az EKL-ből is búcsúzni kényszerültek, noha közel volt a továbbjutás – az idegenbeli 2:2 után már 2:0-ra vezettek a Basel ellen, amely a 93. percben egyenlíteni tudott, majd büntetőkkel tovább is jutott. A pozsonyiak számára így nem maradt más, mint, hogy a bajnokságra, valamint a szlovák kupára koncentráljanak.

„A tabella szempontjából egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk. Szerintem senkinek sem lesz szüksége extra motivációra. Bízom benne, hogy alaposan felkészülünk az ellenfélből, a pályán mindent kiadunk magunkból és hogy a végén mi örülhetünk majd“

– nyilatkozta a DAC szlovák középpályása, Milan Dimun, majd hozzátette:

„Úgy kell nekiállni, mint a többi összecsapásnak, hiszen vasárnap is csak három pontért folyik majd a harc. Természetesen egy kicsit különleges meccs vár ránk, amelyet minden tekintetben jól kell abszolválnunk. Fontos lesz, hogy a legkisebb részletig betartsuk az edzőktől kapott utasításokat. Remélhetőleg ezt sikerül úgy kivitelezni, mint a legutóbbi mérkőzéseken.“

A DAC középpályása szerint sorsdöntő lehet a hétvégi összecsapás.

„Minden mérkőzés fontos számunkra, de a táblázaton elfoglalt helyezésünk alapján a vasárnapi még egy kicsit fontosabb lesz. Mindent megteszünk a siker érdekében és remélhetőleg bizonyítjuk, hogy nem véletlenül állunk az élen” – mondta.

Az idei szezonban a DAC és a Slovan párharcai teljesen kiegyenlített eredményt hoztak, mindkettő 1:1-es döntetlennel ért véget, és mindkétszer úgy alakult a mérkőzés, hogy a sárga-kékek szerezték meg a vezetést az első félidőben, a másodikban pedig jött az egalizálás. A DAC-nak nem lesz könnyű dolga a Slovan otthonában, hiszen legutóbb 2021 májusában tudott ott győzni, az azóta lejátszott három pozsonyi találkozójukon pedig két döntetlen mellett egyszer vereséget szenvedtek.

A két csapat egymás elleni mérkőzései az idei szezonban:

A nagyszombatiak 13 pontra vannak a DAC-tól és hétre a Slovantól, így elsődleges céljuk a harmadik hely megtartása és a sikeres kupaszereplés lehet. Hétközben egyébként a Trenčínt hazai pályán is legyőzték, így bejutottak a Slovnaft Cup döntőjébe. Hétvégén a Banská Bystrica otthonában lépnek pályára, amely legutóbb megszerezte első győzelmét a rájátszásban, és nem titkoltan most a másodikat is begyűjtené. A zsolnaiak sorozatban négy győztes mérkőzés után kaptak ki Dunaszerdahelyen, most az öt bajnoki óta nyeretlen Podbrezová otthonába látogatnak. Az újonc utolsó győzelmét épp a sosonok ellen aratta még februárban.

Az alsóházban szoros a helyzet a középmezőnyben, ugyanis a 8. Michalovce és a 11. ViOn között mindössze négy pont a különbség, így még bármi megtörténhet. Kényelmesnek mondható kilencpontos előnyből figyelhetik őket a rózsahegyiek, akik hétvégén a Skalica otthonában lépnek pályára. Az alapszakaszban az érdőhátiakat oda-vissza legyőzték, a kupában viszont épp ellenük búcsúzták. A Zlaté Moravce tíz mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban, meglepetés lenne, ha ezt most a sereghajtó Liptovský Mikuláš ellen nem tudná megszakítani. A Michalovce öt bajnoki óta veretlen – igaz, ezek közül csak egyet tudott megnyerni, a többi döntetlennel végződött. Most a Trenčín otthonában lép pályára, amely legutóbb elmozdult az osztályozós helyről, de továbbra sem lélegezhet fel.



A rájátszás 4. fordulójának a műsora:

Felsőház:

Április 7. (péntek)

FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina (17:30)



Április 8. (szombat)

MFK Dukla Banská Bystrica – FC Spartak Trnava (18:00)



Április 9. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 (17:30)



Alsóház:

Április 8. (szombat)

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (15:00)

MFK Skalica – MFK Ružomberok (18:00)

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 15 gól

Krstović (DAC) – 15 gól

Kaprálik (Žilina) – 9 gól

Cobnan (Podbrezová) – 9 gól

Taiwo (Spartak) – 8 gól

Cavrić (Slovan) – 8 gól

(tt)