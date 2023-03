DAC-Spartak – Guľa: Óriási hangulat uralkodott a stadionban!

Adrian Guľa (DAC): „Nagyon értékes győzelem született. Nagy akarattal és óriási energiával játszottunk, melyet a szurkolóinktól is kaptunk. A Nagyszombat mindig nagyon felkészülten érkezik ide. Az elején sikerült is nekik a letámadásainkat és a támadásépítéseinket blokkolni. Kellett egy kis idő, míg megtaláltuk a ritmust. Kružliak jobblábasként a ballábas pozíción játszott, kellett egy kis idő, hogy összeérjen az egész. Nagyon fontos volt, hogy a félidei szünetig sikerült betalálnunk. Mondtuk a szünetben, hogy ki kell tartanunk, és továbbra is veszélyes ellentámadásokat kell vezetünk. A második játékrész elején Káčer egy nagyszerű letámadás után betalált. Tudtuk viszont, hogy a Spartak nem adja fel, hiszen harcias, jó csapat, és ez most is beigazolódott. A fontos az volt, hogy a szépítés után – mikor átálltunk a három belső védős és két támadós játékra – Szánthónak sikerült egy nagyon szép gólt szerezni. Az a pillanat, ami Besztercebányán nem jött neki össze, most saját közönség előtt sikerült. Ez nagyon lényeges volt. Óriási hangulat uralkodott a stadionban. Köszönöm a szurkolóknak a buzdítást. Nehéz mérkőzés volt, de nagyon örülünk a győzelemnek!”

Michal Gašparík (Spartak): „Ajándékba adtuk a DAC-nak a gólokat. Nyílt focit akartunk játszani, és nyerni jöttünk ide. Az első félidőben magasan letámadtunk, vendéglátóinknak hosszú labdákkal kellett játszaniuk, de mikor megszereztük a lepattanókat, hiányzott a minőség a játékunkból ahhoz, hogy meg is tudjuk azokat tartani. Ebből következett, hogy sok ellentámadása volt a hazai csapatnak. A legnagyobb probléma pedig az volt, hogy összekevertük azokat a területeket, ahol konstruktívan akartunk játszani. Nem erre készültünk. Azt követően, hogy visszatértünk a meccsbe egy góllal, csináltunk egy újabb óriási hibát, amiből megszületett a harmadik hazai találat, és ezzel el is dőlt a mérkőzés.”

