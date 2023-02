Meglátogatta a királyhelmeci szurkolókat a DAC csapata

A DAC a Nagymihályban rendezett bajnoki mérkőzés előestéjén rendhagyó programmal zárta a napot. Mielőtt a csapat elfoglalta volna szálláshelyét, a csapatbusz útja a kelet-szlovákiai kisvárosba, Királyhelmecre vezetett, ahol a 2021-ben átadott Buzánszky Jenő Sportarénában este hét órakor háromszáz helyi szurkoló várt rá. A találkozóra a legkisebb – épp, hogy járni tudó – gyermekektől az őszes halántékú szépkorúakig minden korosztályból érkeztek érdeklődök, akik örömmel fogadták Adrian Guľa csapatát a szakmai stábbal együtt.

A helyi iskolások kultúrprogrammal is készültek: elhangzott Romhányi József Focimeccs című verse, és természetesen a Nélküled-éneklés sem maradhatott el. A játékosok is élvezték az estét, mosolyogva osztogatták aláírásaikat a királyhelmeci utánpótláscsapat lelkes növendékei és a többi jelenlévő szurkoló számára. Nemcsak autogramkártyát vittek azonban magunkkal, hanem további DAC-os ajándéktárgyakat is, melyek pillanatok alatt gazdára találtak.

A szurkolókkal való beszélgetés során kiderült, hogy a nagy távolság ellenére sokan jártak már a MOL Arénában. Néhányan a Slovan elleni tavaszi nyitómeccset is a helyszínen tekintették meg, Nagymihályba pedig két busznyian készültek a másnapi mérkőzésre.

„Nagyon jól éreztük magunkat, kellemes volt a hangulat, és meglepett bennünket, milyen sokan eljöttek, hogy találkozhassanak velünk. Hatórás út van mögöttünk, nagyon messze vagyunk Dunaszerdahelytől mégis hazai környezetben érezhettük magunkat. Nagyszerű élmény volt” – fogalmazott az este végeztével a csapatkapitány, Kalmár Zsolt.

A Királyhelmecen tapasztalt baráti fogadtatás ismételten bebizonyította, milyen kiterjedt szurkolói bázisa van a DAC-nak, s milyen közösségteremtő erővel bírnak az ilyen jellegű találkozók. A klub ezért a jövőben is tervezi a hasonló alkalmak megrendezését.



