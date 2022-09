Válogatott mérkőzések: Meglőtte szokásos gólját, majd távozott a DAC támadója; mellőzték a gólgyárost Montenegróban

Miroslav Káčer személyében hosszú idő után volt DAC-játékos a szlovák válogatott keretében, ám sok örömét nem lelhette benne. Amellett, hogy a nemzeti csapat a Nemzetek Ligájában előbb hazai pályán kikapott Azerbajdzsán legjobbjaitól (1:1), majd döntetlenezett Fehéroroszországgal (1:1), a sárga-kékek középpályása egyik találkozón sem kapott lehetőséget. Az azeriek ellen még ott volt a kispadon, a beloruszok ellenében viszont már nem.

A DAC további három játékosa is a Nemzetek Ligájában volt érdekelt. Andrejs Ciganiks oszlopos tagja a lett válogatottnak, és ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet a moldovaiak elleni vesztes találkozón (1:2), valamint az andorraiakkal szembeni döntetlen alkalmával. Mindkét találkozón a hajrában cserélték le. Előbbi találkozón a moldovaiak felén Ion Nicolaescu is pályára lépett, és ha már ott volt, meg is lőtte szokásos gólját a válogatottban, majd a 72. percben lecserélték. A 23 éves támadó a Liechtenstein ellen 2:0-ra megnyert mérkőzésen is ott volt a pályán (75 percet játszott), újabb gólt viszont nem sikerült szereznie. Korábban is jellemző volt Nicolaescura, hogy jobban ment neki a válogatottban, mint Dunaszerdahelyen, ennek ellenkezőjét viszont már nem lesz alkalma bizonyítani, ugyanis időközben az izraeli Beitar Jeruzsálem csapatához igazolt.

Nikola Krstović sorra lövi a gólokat sárga-kék színben, az idei szezonban már hatnál tart, így nem csoda, hogy behívták a Montenegrói válogatottba. Az viszont már annál nagyobb meglepetés, hogy sem a bosnyákok, sem a finnek elleni NL-találkozón még a kispadon sem kapott helyet. Nemzeti csapata pedig mindkét találkozóját el is veszítette (Bosznia-Hercegovina 0:1, Finnország 0:2).

Hasonlóan járt Enis Fazlagić is, ő viszont a kispadról nézhette végig, ahogy Észak-Macedónia Grúziában (0:2) és Bulgária vendéglátójaként (0:1) is kikap.

A szlovák U21-es válogatott Eb-pótselejtezőn mérkőzött meg Ukrajnával, Jaroslav Kentoš fiainak pedig ugyan az első mérkőzésen sikerült is győzniük (3:2), a visszavágót viszont simán elbukták (0:3), így nem lesznek ott a kontinenstornán. Sebastian Nebyla az első találkozón a hajrában pályára lépve egy percet kapott, a második mérkőzésen végig a kispadon volt.

A sérült Eric Davis ezúttal hiányzott Panama válogatottjából, Cesar Blackman viszont ott volt a Bahrein elleni felkészülési mérkőzésen. A karibi állam nemzeti csapata 2:0-ra győzött, a DAC szélső védője pedig végigjátszotta a mérkőzést. Szintén felkészülési mérkőzést játszott a szíriai válogatott, amelybe Ammar Ramadant is behívták. A DAC középpályása viszont a Jordánia (0:2) és az Irak (0:1) elleni vereség alkalmával is hiányzott a csapatból.



