Fortuna Liga: A bajnokság meglepetéscsapatához, az újonc Podbrezovához utazik a DAC

A vasgyáriak háromévnyi szünet után tértek vissza a Fortuna Ligába. A második vonal küzdelmeit fölényesen nyerték meg, 24-2-4-es mérleggel és 86:25-ös gólaránnyal. Ennek alapján is egyfajta fekete lóként tekintettek a Podbrezovára a szakértők az idei szezonban, ezt pedig rögtön az elejétől bizonyítja is a bátor újonc. Teszik ezt annak ellenére, hogy a sorsolás nem volt kegyes a 47 éves cseh tréner, Roman Skuhravý (aki egyébként Adrian Guľa csapattársa volt a cseh Jablonecben) védenceihez, akik az idény elején a tavaszi tabella első négy helyezettjével csaptak össze. A tavalyi idény dobogósai ellen 5 pontot is gyűjtöttek.

Rögtön az első fordulóban óriási meglepetésre legyőzték odahaza a címvédő Slovant, majd Rózsahegyen és Nagyszombatban is sikerült egy döntetlent kiharcolniuk. A Podbrezová kiegyensúlyozott kerettel rendelkezik, a modern 3-4-3-as felállást és a támadójátékot részesíti előnyben, sőt még az újonci hév is hajtja őket előre. A futballistái között megtalálható a DAC egykori játékosa, Matej Oravec és a DAC akadémiájának neveltje, a 18 esztendős Adam Horvát is.

A Podbrezová a 2014/15-től egészen a 2018/19-es szezonig szerepelt az élvonalban, majd a másodosztályban eltöltött három idényt követően annak bajnokaként tért vissza a legjobbak közé. A jelenlegi a hatodik szezonjuk az első ligában.

Vasárnap a két csapat 14. alkalommal csap össze az élvonalban. A mérleg a DAC-nak kedvez, az eddigi egyetlen vereségét rögtön az első találkozásuk alkalmával szenvedték el idegenben 2014 őszén. Azóta nyolc siker került a nevük mellé, ezek közül öt meccsen is egygólos győzelmet arattak. A legutóbbi négy találkozásuk mindannyiszor sárga-kék sikert hozott.

A legnagyobb különbségű győzelmük 2015 augusztusában született, amikor is odahaza 5:1-re ütötte ki ellenfelét a DAC, Szarka Ákos mesternégyesének is köszönhetően. A legutóbbi látogatásuk is emlékezetesre sikeredett a Zelpo Arénában: a 2018/19-es évad nyitófordulójában Vida Kristopher a hosszabbításban szerzett találatával sikerült kicsikarniuk a három pontot.

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzései:

2018. július 22.: FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 1:2

2017. október 14.: FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 0:2

2017. július 22.: FC DAC 1904 - FK Železiarne Podbrezová 1:0

2017. május 14.: FC DAC 1904 - ŽP Šport Podbrezová 2:2​

2017. február 18.: ŽP Šport Podbrezová - FC DAC 1904 0:0

2016. szeptember 17.: FC DAC 1904 - ŽP Šport Podbrezová 0:0

Múlt vasárnap a DAC könnyedén legyőzte az Aranyosmarótot a MOL Arénában és a tabella élére ugrott. Hosszan azonban nem élvezhették a bajnoki sorrend kellemes látványát, mivel már szerdán jött az Európa Konferencia Liga 3. előselejtezőjének első felvonása, amelyen a román FCSB 1:0-s győzelmet aratott az otthonunkban. A jövő csütörtöki bukaresti visszavágó előtt még vár rájuk egy idegenbeli bajnoki, méghozzá a II. liga legutóbbi kiírásának győztese, a táblázaton jelenleg az ötödik helyen álló Podbrezová otthonában.

Folytatódik tehát az erőltetett menet, de fokozatosan épülnek fel a sérült játékosok. „Fontos, hogy egészségileg rendben vagyunk. Már Eric Davis is közel áll ahhoz, hogy mérkőzésen is bevethető legyen. Bízom benne, hogy mihamarabb visszatér a pályára. Hahn és Szendrei szintén rendelkezésre állnak. Örömteli tehát a sérültek helyzete és a motiváció sem hiányzik, hiszen a legutóbbi találkozón nem sikerült nyernünk. Bár az egy európai kupamérkőzés volt, annál nagyobb motivációval utazunk Zólyombrézóba. Ismerjük az ellenfél erősségeit, a játékosoknak ma videón megmutattuk ezeket, hogy minden kérdésre választ kapjanak – milyen szellemben futballozzanak, hogyan támadjanak le vagy miként valósítsák meg az átmeneteket. Várjuk a meccset, tudjuk, mi a tét. Szeretnénk minden mérkőzésen büszkén viselni a DAC mezét és a lehetőségeink maximumát nyújtani. A vasárnapi összecsapásra is ez a tervünk” – jelentette ki Adrian Guľa vezetőedző. A Balić, Ricardo páros továbbra sem bevethető.

A DAC trénere vasárnap is támaszkodni fog Nikola Krstović góllövő formájára, aki bár az FCSB ellen a szezonban először maradt találat nélkül, a bajnokságban – a tavasz végét is beleszámítva – sorozatban hat meccsen is feliratkozott a gólszerzők közé. Ezeken a mérkőzéseken hatszor mattolta az ellenfél kapusát, és amennyiben vasárnap is sikerül ez neki, a klub ide vonatkozó rangsorában megelőzi Eric Ramirezt. A venezuelai támadó 2021 tavaszán hat egymást követő bajnokin összesen nyolcszor talált be.

Az elmúlt két hét egyik legfontosabb momentuma Kalmár Zsolt visszatérése volt. A csapatkapitány a Víkingur elleni összecsapáson először lépett pályára 16 hónapnyi kényszerpihenőt követően, amelyet súlyos térdsérülése okozott. A következő meccsén, a már említett ViOn elleni találkozón gólt is szerzett. Az volt a 36. élvonalbeli találata sárga-kékben, és már csak egyetlen góllal marad el a DAC legeredményesebb első ligás labdarúgóit összesítő rangsor harmadik helyezettjétől, Rudolf Pavlíktól. Pavol Diňa 49 találattal áll az élen, őt Radványi Miklós követi 40-nel.

(fcdac.sk/parameter)