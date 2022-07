A DAC panaszt nyújtott be a zsolnai mérkőzés játékvezetője ellen

A DAC vezetősége panaszt nyújtott be a Fortuna Liga 2. fordulójában rendezett vasárnapi Žilina-DAC összecsapásán tevékenykedő főbíró, Ivan Kružliak teljesítménye ellen.

Az új bajnoki idény 2. fordulójában megrendezett Žilina-DAC találkozó 1:1-es döntetlennel végződött. A DAC szerint Ivan Kružliak játékvezető több ítélete is a sárga-kékeket sújtotta.

Ezért a DAC 1904 vezetősége úgy döntött, hogy hivatalos panaszt nyújt be a játékvezető az említett összecsapáson nyújtott tevékenysége ellen.

A panaszban konkrét eseteket neveznek meg, amelyeket a dunaszerdahelyi klub szerint a játékvezető rosszul ítélt meg. A sárga-kékek nehezményezéseit módosítatlanul közöljük:

1. A főbíró hibája: 40:39-nél a játékvezető komoly hibát vétett, amikor is nem vette észre, hogy a hazaiak 18-as számú játékosa, Andrej Stojcsevszki birkózófogást vetett be a 45-ös számú játékosunk, Nikola Krstović ellen, amely a büntetőterületen belül is folytatódott, ahol a hazai futballista kézzel lerántotta a DAC labdarúgóját.

2. Az asszisztens (AR1) és a játékvezető hibája: 43:54-kor csapatunk 77-es számú játékosa, Sebastian Nebyla gólt lőtt, amelynél a hazai kapus, Ľubomír Belko nyilvánvalóan a gólvonal mögül rúgja ki a labdát. A lassított visszajátszás egyértelműen bizonyítja, hogy a hazai kapus a védés idején mélyen a gólvonal mögött helyezkedik el, a labda pedig nyilvánvalóan teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon.

3. A 2-es számú asszisztens (AR2) és a játékvezető (R) hibája: 52:53-kor AR2 és R helytelenül ítélték meg a 45-ös számú játékosunk, Nikola Krstović feltételezett leshelyzetét és a játékos ezt követő, hibásan érvénytelenített gólját.



(dac1904.sk)