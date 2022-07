Fortuna Liga, 2. forduló: Újabb Krstović-olló, piros lap és büntető – drámai hajrát hozott a Žilina-DAC találkozó

Már az első tíz perc pörgős futballt hozott: a harmadik percben Kružliak életerős fejese centikkel a kapu fölé ment, majd a túloldalon Jibril vitte el a labdát Veszelinov mellett, de végül a kapu mellé lőtt, végül pedig Moumou próbálkozása csattant a felső lécen. A 13. percben aztán a hazaiak megszerezték a vezetést: egy zsolnai kontrát követően Myslovič a második hullámban érkezett és kapta a labdát a tizenhatos előtt, majd néhányat tolt rajta és kilőtte a jobb felső pipát. A kapufák találkozásáról először a jobb kapufa aljára, majd a felső lécre pattant vissza a labda, végül onnan a kapuba. Ezt követően a játékrész szinte eseménytelenül telt el, a 37. percben viszont nagy lehetőség adódott a DAC előtt. Szabálytalan hazaadás miatt közvetett szabadrúgást végezhettek el a sárga-kékek 12-13 méterre a hazai kaputól, Krstović viszont nem tudta átbombázni Belko kapust és az elé felsorakozó egész zsolnai csapatot. A szünet előtt még a hazai hálóőr óriási bravúrral hárította Nebyla lövését.

A második játékrész két gyors Kstović-lövéssel indult, Belko viszont mindannyiszor résen volt. Nem sokkal később be is talált a montenegrói támadó, csakhogy Moumou lesállása miatt a játékvezető végül érvénytelenítette a gólt. A hazai kapus többször is szép védésekkel mentette meg csapatát a góltól, a 77. percben viszont már ő is tehetetlen volt. Egy jobboldali beadást követően Krstović lemásolta az EKL-ben szerzett gólját, és újfent ollózó mozdulattal talált a hálóba. Ezután alaposan felpörögtek az események: pár perccel később a csereként beállt Nicolaescu az állást is megfordíthatta volna, csakhogy a felső lécet találta el. A mérkőzés végéhez közeledve már-már mindenki kezdte elkönyvelni a döntetlent, amikor a 88. percben veszélyes becsúszás miatt a zsolnai Gidi azonnal piros lapot kapott. Így tehát nagy lehetőség adódott a sárga-kékek előtt, ennek ellenére mégis a zsolnaiak dönthették volna el a találkozót. A ráadás perceiben ugyanis Dimun szabálytalansága miatt a játékvezető büntetőt ítélt a hazaiak javára. Kopason múlt minden, lövését viszont Veszelinov kifogta, így végül maradt az 1:1.



A vasárnapi eredmény:

MŠK Žilina – FC DAC 1904 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 13. Myslovič – 77. Krstović

Piros lap: 88. Gidi (ZIL)



A szombati eredmények:

ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín 4:0 (1:0)

Gólszerzők: 36., 90. Hrnčár, 67. Green, 82. Kucka



MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 34. Václavik (11-esből) – 37. Ranko



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Skalica 2:2 (1:1)

Gólszerzők: 36. Pintér (11-esből), 85. Mondek – 26. Yao, 65. Rudzan

Piros lap: 76. Haša (SKA)

(tt)