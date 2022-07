Fortuna-szombat, 2. forduló: Óriási pofont kaptak Hyballáék a címvédőtől

Egy hete a Slovan meglepetésre vereséggel kezdte a bajnokságot, újabb botlást ezért nem engedhettek meg maguknak Weissék. Ennek megfelelően az első perctől irányították a Trenčín elleni mérkőzést. A 26. percben Abena fejese még a kapufán csattant, tíz perccel később viszont már a vendégek kapujában táncolt a labda. Holman passzát követően Hrnčár a tizenhatoson kívül a kapu bal oldalába helyezett. Peter Hyballa a szünetben kettős cserével frissítette fel csapatát, de ez sem segített, továbbra is egyértelműen a hazaiak domináltak. Kukučka kapus többször is góltól mentette meg csapatát, a 67. percben viszont szemtől szemben Greennel már ő is tehetetlen volt. Kétség sem férhetett hozzá, hogy a pozsonyiak ezt mérkőzést megnyerik, már csak a gólarány volt kérdéses, ez pedig a hajrában még nagyobbra nőtt. A 82. percben előbb Kankava találta meg Kuckát, aki lerázta magáról védőjét, majd a kilőtte a kapu jobb oldalát, a rendes játékidő végén pedig Hrnčár közelről beállította a 4:0-s végeredményt.

Az eső miatt olykor megszenvedtek a pályán a Liptovský Mikuláš és a Michalovce játékosai, ennek ellenére az 550 néző jó futballt láthatott. A hazaiak Václavík büntetőjével szereztek vezetést az első félidő végéhez közeledve, de örömük nem sokáig tartott, Ranko ugyanis három perccel később egalizálni tudott. Mint később kiderült, ez volt a találkozó utolsó találata, így a csapatok 1-1 ponttal gazdagodtak.



A szombati eredmények:

ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín 4:0 (1:0)

Gólszerzők: 36., 90. Hrnčár, 67. Green, 82. Kucka



MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 34. Václavik (11-esből) – 37. Ranko



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Skalica 2:2 (1:1)

Gólszerzők: 36. Pintér (11-esből), 85. Mondek – 26. Yao, 65. Rudzan

Piros lap: 76. Haša (SKA)



A forduló további programja:

Július 24. (vasárnap)

MŠK Žilina – FC DAC 1904 (17:00)

MFK Ružomberok – FK Železiarne Podbrezová (18:00)

FC Spartak Trnava – MFK Dukla Banská Bystrica (20:30)



A bajnokság állása:

