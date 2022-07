Ciganiks: Jó helyzetből várhatjuk a jövő heti visszavágót a Víkingur ellen

„Az edzői stáb nagyon jól felkészített minket a mérkőzésre. Tudtuk, mi vár ránk a Feröer-szigeteken. Nagyon magabiztosan kezdtünk és egy fantasztikus góllal megszereztük a vezetést. Néhányszor hibáztunk, amire az ellenfél számított is, hiszen a labdarúgás a hibákról szól. Szerencsére megúsztuk kapott gól nélkül ezeket a megingásokat. Igyekeztük irányítani a meccset és többet birtokolni a labdát, amit meg is tettünk. A félidei szünetben azt mondta a vezetőedző, hogy jó lenne megszerezni a második találatot is, én pedig szót fogadtam” – mondta a Víkingur-DAC (0:2) Európa Konferencia Liga-mérkőzés után Andrejs Ciganiks. A lett játékos csütörtökön a védelem bal oldalán játszott, és a 81. percben egy szépségdíjas találattal állította be a végeredményt. „Láttam, hogy Nicolaescu megtartotta a labdát és igyekezett játékostársat keresni az ellenfél büntetőterületében. A visszagurított labdánál a tizenhatos vonalán álltam az ellenfél játékosával. A labda elém került, én pedig éreztem, hogy lehetőségem lesz lőni. Nem gondolkodtam sokat, csak elrúgtam a labdát, amit szerencsére remekül találtam el, az pedig védhetetlenül vágódott a hálóba. Nagyon boldog voltam, hiszen a mérkőzésen nem igazán nyújtottam kiemelkedő teljesítményt. Örülök, hogy góllal járulhattam hozzá a nagyon fontos kétgólos idegenbeli siker kiharcolásához. Magam, de a klub és a játékostársak miatt is boldog vagyok. Jó helyzetből várhatjuk a jövő heti visszavágót a MOL Arénában.”

VIAdac1904.sk