Európa Konferencia Liga: FC DAC 1904 – Cliftonville FC 2:1 (Online)

FC DAC 1904 – Cliftonville FC 2:1 (1:1)

Gólszerzők: 25. Szánthó, 65. Krstović – 28. Ronan Hale

Sárga lap: Kružliak – Rory Hale, Ronan Hale

Piros lap: Moumou (DUN)

Nézőszám: 5030

Játékvezető: Munuera J. (spanyol)

Összesítésben elmondható, hogy a DAC irányította a mérkőzést, de nem tudta különösebben nyomás alá helyezni a Cliftonville együttesét. Szánthó góljára még válaszolni tudtak a vendégek, Krstovićéra viszont már nem, noha a sárga-kékek Moumou kiállításával emberhátrányban fejezték be a mérkőzést.

KEZDŐCSAPATOK:

FC DAC 1904: Veszelinov – Blackman, Kružliak (C), Brunetti, Davis – Dimun – Veselovský, Káčer – Andzouana, Krstović, Szánthó

Cserék: Pinto, Andrezinho, Balogh, Ciganiks, Hahn, Moumou, Muhamedbegović, Nebyla, Nicolaescu, Njie, Petráš, Trnovský

Cliftonville FC: Talley – Lowe, Addis, Turner – Hale, Gallagher, Doherty, Mallon, Ives (C) – McDonagh, R. Curran

Cserék: Casey, Coates, Ch. Curran, Gormley, Hale, McKenna, O´Neill, Robinson, Storey

A DAC sorozatban ötödik alkalommal indul a nemzetközi kupaporondon – akárcsak tavaly, ezúttal is az Európa Konferencia Ligában. A sárga-kékek már az első selejtezőkörben bekapcsolódnak a küzdelmekbe, mégpedig az északír Cliftonville FC ellenében. Adrián Guľa, a sárga-kékek vezetőedzője a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, nemcsak azért várják a Cliftonville elleni találkozót, mert nemzetközi kupamérkőzésről van szó, hanem azért is, mert ez lesz az első mérkőzésük az új szezonban. Bízik a csapat képességeiben, magabiztosnak, egyben szerénynek is érzik magukat. Bővebben...

A DAC felkészülési mérkőzései:

FC DAC 1904 - Paksi FC 1:3

DAC 1904 - MTE 1904 Credobus Mosonmagyaróvár 2:1

FC DAC 1904 - ŠK Slovan Bratislava 0:0

FC DAC 1904 - FK Pohronie 3:1



A Cliftonville felkészülési mérkőzései:

TNS - Cliftonville FC 2:1

Bala Town - Cliftonville FC 2:1

Cliftonville FC - Shamrock Rovers 0:1

Cliftonville FC - Derry City 1:2

