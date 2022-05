Fortuna Liga, play-off, döntő: Krstović továbblőtte Európába a DAC-ot! (VIDEÓ)

Már a második percben közel állt a vezetés megszerzéséhez a DAC, Brunetti veszélyes fejesét viszont óriási bravúrral hárítani tudta Iliev kapus. Még tíz perc sem telt el, amikor Balogh előtt is nagy helyzet adódott, de a tizenhatos határáról végül a kapu mellé lőtt. Eleinte aktívabban játszott a DAC, de aztán a vendégek birtokolták többet a labdát – többnyire távoli lövésekkel próbálkoztak, de Kupusovič és Azango is pontatlan volt. A 22. percben ismét a DAC előtt adódott óriási lehetőség: Krstović tartott meg egy vaktában előrelőtt labdát, megvárta, amíg társai is felérnek, Dimunhoz passzolt, aki igazított rajta, majd telibe lőtte a bal kapufát. Iliev csak szemmel követte. Négy perccel később viszont már a kapuban táncolt a labda. Verlinden szögletből ívelt a vendég kapu elé, de a hazai védők fejjel felszabadítottak. A lehulló labdát Balogh mellel Kružliakhoz továbbította, aki kapásból mindent átlőtt, ami az útjába került. A trencséniek perceken belül válaszolhattak volna Azango révén, de Veszelinov mindkét lövését hárítani tudta. Nem mondhatni, hogy jó iramot hozott volna az első félidő, a játékot gyakran apróbb szabálytalanságok tördelték. A szünet előtt növelhette volna előnyét a hazai csapat: Krstović csípte el egy trencséni védő passzát, és szinte egy az egyben mehetett kapura. Egy védővel a nyakán megtartotta a labdát, fordult vele egyet középre, és a rövid alsót vette célba, de Iliev bravúrosan leért. A kipattanót Balogh küldhette volna kapura, de lövését blokkolták.

DAC-helyzettel indult a második játékrész, Andzouana és Balogh lövését blokkolták, Nebyla pedig a kapu mellé lőtt. A hazaiak jól láthatóan az eredmény őrzésére, valamint védekezésből indított ellentámadásokra rendezkedtek be, aminek köszönhetően tér nyílt a trencséniek előtt. A sárga-kékek sokáig állták a sarat, a csereként beálló Ikoba viszont új lendületet vitt a vendég csapat játékéba – a 71. percben Veszelinovnak kellett védenie az amerikai támadó fejesét. Az egyenlítést jelentő találatot végül mégsem ő, hanem Azango szerezte meg. Kadák szögletből ívelt a hazai kapu elé, a labda több emberről is lepattant, egyenesen Azango elé, aki a tizenhatos határáról kilőtte a jobb alsót. A hajrába érve fokozódtak az indulatok: a 83. percben Iliev távol a kapujától felrúgta Krstovićot, a labdához semmi köze sem volt. A játékvezető viszont piros lap helyett csak sárgát adott a hálóőrnek. Ezzel érthetően nem értettek egyet a hazaiak, akik vehemensen tiltakoztak a sporinál, sőt a játékosok között is kezdett elfajulni a helyzet. A dunaszerdahelyiek egyik pillanatban még az elmaradt kiállításon méltatlankodhattak, nem sokkal később viszont már örömmámorban úsztak. Az említet szabálytalanságot követően Davis ívelt a trencséni tizenhatosba, Dimun fejjel megcsúsztatta a labdát, az érkező Krstović pedig közelről a léc alá vágta. A trencséniek az utolsó percekre igyekeztek növelni a nyomást, de komolyabb helyzetet már nem sikerült kialakítaniuk, így a DAC megnyerte a mérkőzést, és indulhat az Európa Konferencia Liga selejtezőjében.



Eredmény:

FC DAC 1904 – AS Trenčín 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 26. D. Kružliak, 85. Krstović – 72. Azango



(tt)