DAC-L. Mikuláš – Janeiro: „Az ilyen játék kivonzhat ötezer embert a stadionba”

Joao Janeiro (DAC): „Köszönjük a szurkolóink támogatását. A Liptovsý Mikuláš ma futballozni akart, nem állt be védekezni, ennek is köszönhető, hogy hat gólt hozott a találkozó. Erről szól a futball. Nagyon örülök a továbbjutásnak, és annak is, hogy a játékosaim mentálisan rendben voltak a mai fontos play-off meccsen. Pozitívan értékelem a mérkőzést. Az ilyen játék kivonzhat ötezer embert a stadionba. A Trenčín az egyik legnehezebb ellenfél a bajnokságban. Az alsóházban sorra szerezte a győzelmeket, és kijelentették, hogy céljuk a kijutás Európába. Míg mi olyan csapatokkal mérkőztünk meg, mint a Slovan vagy a Ružomberok, addig ők spórolhattak az erejükkel. Nehéz szezon után pénteken egy erős ellenfél vár ránk, melynek megvan a saját filozófiája. Nekünk azonban magunkra kell koncentrálnunk. Nem lesz könnyű a finálé, de egy fantasztikus szurkolótábor előtt fogunk játszani egy fantasztikus stadionban. Két jó csapat mérkőzik majd meg egymással, de ez egy döntő, melyben bármi megtörténhet.”

Marek Petruš (L. Mikuláš): „Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez. Azzal a céllal érkeztünk, hogy ne kapjunk gólt, de ez már a 8. percben meghiúsult, miután könnyű találatot kaptunk. Több helyzetet is kidolgoztunk, de ha sikeresek akarunk lenni, akkor javulnunk kell védekezésben. A védekező fázisban ma gyengébbek voltunk, a hazaiak így megérdemelten győztek.”



(dac1904.sk/šport.sk)