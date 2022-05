Fortuna Liga, rájátszás, 9. forduló: Jól kezdett a DAC, mégis a rózsahegyiek örülhettek a végén (VIDEÓ)

Joao Janeiro alaposan felforgatva küldte pályára együttesét, Blackman, Davis, Moumou, Andzouana és Sharani is a kezdőben kapott helyet. Védencei pedig már a második percben meg is szerezték a vezetést: Moumou sarkazását követően Blackman tört be a vendégek tizenhatosába, de Mojžiš szerelni tudta. Felszabadítása viszont az érkező Dimun elé került, akinek kapáslövése a kapuban kötött ki. Csakhogy nem sokáig tartott a hazaiak öröme, ugyanis néhány perccel később Bobček kapott remek indítást, a hazai tizenhatos jobb sarkánál becsapta Brunettit, majd a túloldalon érkező Regáli elé tálalt, aki mattolta Veszelinovot. Pörgős volt az első tíz perc, amelynek végén Nebyla előtt adódott óriási lehetőség, de túl sokat várt, lövését pedig Maslo blokkolni tudta. A 20. percben megfordította a mérkőzést a Ružomberok: Domonkos ívelt a hazai kapu elé, Davis felfejelte a labdát a magasba, Veszelinov az előtte álló embertömegtől nem tudott bokszolni, Mojžiš fejéről pedig a kapuba pattant a labda. Percekkel később Nebyla és Andzouana előtt adódott egyenlítési kísérlet, de közelről nem tudtak betalálni. Ezt követően kissé leült a játék, a két tizenhatos között járt a labda. Mielőtt még szünetre vonultak volna a csapatok, Dimun újabb kapáslövéssel próbálkozott, Krajčírik viszont bravúrral hárítani tudott.

Joao Janeiro kettőt is cserélt a szünetben, de a második félidő elejét langyos játék jellemezte. A hazaiak aztán lassan fokozták a nyomást, és gyakran percekre saját kapujuk elég szegezték a vendégeket. Jöttek a helyzetek is, de azok rendre kimaradtak – Moumou nem túl jól helyezett lövését, valamint Brunetti távoli löketét is hárítani tudta Krajčírik. Hiába birtokolta többet a labdát a DAC, a Ružomberok szervezett védelmén képtelen volt átjutni. Sőt, a vendégek védekezésből indított ellentámadásokra építettek, egy ilyen során pedig kétgólosra növelték előnyüket. Egy kényszerítőt követően Fabiš passzolt középre Nebyla mellől, Bobček pedig háttal a kapunak sarokkal ért bele a labdába, ami átment Veszelinov kezei között. Percekkel később kis híján negyedszer is betalált a Ružomberok, de Bobček nagy helyzetben a kapu mellé bólintott. A hajrába érve szépíteni tudott a DAC: Krstović kapott labdát, a vendég tizenhatosba érve pedig két védővel találta szembe magát. Élesebb szögből lőtt, Krajčírik kapus pedig olyan szerencsétlenül ért bele, hogy a laszti végül a kapuban kötött ki. Az utolsó percekben is domináltak a hazaiak, de igyekezetüket már nem tudták újabb gólra váltani.

A Ružomberok győzelmével biztosította második helyét a tabellán. A DAC számára ugyan már nem bírt téttel a mérkőzés, de Joao Janeiro koránt sem biztos jövőjét illetően még megkeverheti a lapokat a pakliban.



A vasárnapi eredmény:

Felsőház:

FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 2:3 (1:2)

Gólszerzők: 2. Dimun, 84. Krstović – 6. Regáli, 20. Mojžiš, 76. T. Bobček



A szombati eredmények:

Felsőház:

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 25. Iľko – 10. Bukata, 70. Olejník

ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1)

Gólszerzők: 34., 65. Barseghjan, 78. S. Mráz



Alsóház:

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Pohronie 1:3 (1:1)

Gólszerzők: 13. Menich – 16. Ma. Tóth (öngól), 69. Klabník, 73. Sandal

FK Senica – AS Trenčín 0:3 (0:3)

Gólszerzők: 37. Tučný, 40. Kupusović, 45. Azango



A pénteki eredmény:

Alsóház:

MFK Zemplín Michalovce – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (1:2)

Gólszerzők: 6. Pavúk (öngól) - 10. Andrič (11-esből), 27. Švec





A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 13 gól

Azango (Trenčín) – 10 gól

Regáli (Ružomberok) – 9 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 8 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól



(tt)