Fortuna Liga, rájátszás, 8. forduló: Végleg eldöntheti a negyedik hely sorsát a DAC

Úgy tűnik, a sárga-kékek sikeresen kilábaltak a gödörből, ami ötmeccses nyeretlenségi szériában mutatkozott meg, ugyanis a zsolnaiak legyőzését követően legutóbb a friss bajnok Slovant is két vállra fektették. A DAC nem túl szép, de annál hatékonyabb játékának köszönheti sikerességét, amely a biztos védelemre épül – az említett két találkozón gólt sem kapott. Ezzel valamelyest sikerült meglépnie üldözői elől, sőt most hétvégén akár egy döntetlennel el is dönthetné a negyedik hely sorsát.

Joao Janeiro fiai Nagyszombatban lépnek pályára, ahol a Sereď csapata fogadja őket. A szerediek négy győzelemmel indították a tavaszt, aminek köszönhetően a felső hatosban kezdhették meg a rájátszást, a nagyok között viszont már akadozva megy a gépezet. A Spartak Trnavát ugyan még legyőzték, azóta viszont hat mérkőzésen maradtak nyeretlenek. Viszont így sem lehetnek csalódottak, ugyanis biztosra vehető, hogy a DAC-cal egyetemben ők is megküzdhetnek az utolsó, EKL-selejtezőt érő pozícióért.

„A Sereď ellen semmiképp sem vár ránk könnyű összecsapás. Nehéz ellenféllel találkozunk, de meggyőződésem, hogy a csapatunkban rejlő minőségnek köszönhetően egy jó és sikeres meccset abszolválhatunk“

– nyiatkozta a DAC német szélsője, Brahim Moumou.

A sárga-kékek minden bizonnyal már csak azért sem becsülik majd le soros ellenfelüket, mert az idei szezonban egyszer sem tudták őket legyőzni – az alapszakaszban a szerediek oda-vissza győzni tudtak, tavasszal pedig gól nélküli döntetlen született a MOL Arénában. Ezzel egyetemben a DAC négy mérkőzés óta nyeretlen a Sereď ellen, utoljára 2020 augusztusában tudott győzni, akkor viszont meg sem állt hat gólig.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2021/22-es szezonban:

Nagy csatát vív a második helyért a Ružomberok és a Spartak Trnava, ezúttal pedig előbbi van előnyösebb helyzetben, ugyanis hétvégén az immár nyolc mérkőzés óta nyeretlen zsolnaiakat fogadják. A nagyszombatiak Pozsonyba látogatnak, abban pedig szinte biztosak lehetnek, hogy a múlt heti dunaszerdahelyi vereség után a bajnok Slovan nem szívesen húzná újfent a rövidebbet. A találkozó amolyan főpróbaként is szolgálhat, ugyanis néhány nappal később a két csapat a Slovnaft Cup fináléjában is egymásnak feszül majd.

A trencséniek a hétközi pótolt mérkőzésen is legyőzték az aranyosmarótiakat, így kényelmes előnnyel vezetik az alsóházat. Szombaton közvetlen üldözőjüket, a Liptovský Mikulášt fogadják, így egy esetleges újabb sikernek köszönhetően tovább erősíthetnék pozíciójukat. Az újonc viszont ezt igyekszik majd megakadályozni, ugyanis amíg érzi a lehetőséget, addig biztosan harcolni fog.

A Michalovce is még játékban van a hetedik helyért, hogy ezt a forduló után is elmondhassa magáról, el kell hoznia a három pontot a sereghajtó Pohronie otthonából. A ViOn az utolsó szalmaszálakba kapaszkodik, hogy megússza az osztályozót, ehhez viszont első lépésként le kell győznie a tavaszra széthulló Senicát – ez pedig nem is tűnik lehetetlen feladatnak.



A rájátszás 8. fordulójának programja:

Felsőház:

Április 30. (szombat)

ŠKF Sereď – FC DAC 1904 (18:00)



Május 1. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (20:00)



Május 4. (szerda)

MFK Ružomberok – MŠK Žilina (17:00)



Alsóház:

Április 30. (szombat)

AS Trenčín – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (18:00)

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 13 gól

Azango (Trenčín) – 9 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 8 gól

Regáli (Ružomberok) – 8 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

Ďubek (ViOn) – 7 gól

Boďa (Ružomberok) – 7 gól

Weiss (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 7 gól

