Fortuna Liga, rájátszás, 7. forduló: Már csak a presztízs lehet a tét a friss bajnok ellen

Egy héttel ezelőtt öt nyeretlenül megvívott mérkőzés után örülhetett újfent győzelemnek a DAC, amely ugyan meglehetősen defenzív, de hatékony játékkal fektette két vállra hazai pályán a Žilina együttesét. Joao Janeiro fiai így valamelyest biztosabbá tették pozíciójukat a dobogó alatt, de még nem érezhetik magukat teljes biztonságban a közvetlen üldöző szerediekkel szemben.

Most újfent hazai környezetben lépnek pályára a sárga-kékek, vendégként pedig az újdonsült bajnok Slovan Bratislava érkezik. A pozsonyiak – akárcsak az elmúlt években – idén is lehengerlő teljesítményt nyújtanak, múlt héten pedig egy döntetlen is elég volt a Ružomberok ellen, hogy begyűjtsék sorozatban negyedik, összességében pedig 12. aranyérmüket. Emellett minden esélyük megvan, hogy idén is duplázzanak, ugyanis hétközben bejutottak a Slovnaft Cup döntőjébe, ahol május 8-án a Spartak Trnavával találkoznak.

A DAC és a Slovan az idei szezon alapszakaszában kétszer is döntetlenezett, a rájátszásban viszont már győzni tudtak az égszínkékek Pozsonyban. A fővárosiak számára már nem bír téttel a vasárnapi mérkőzés, valamint benne van a pakliban, hogy Vladimír Weiss kísérletezgetni fog, és olyan játékosoknak ad majd lehetőséget, akik a szezon túlnyomó részében kevesebbet játszottak, viszont minden bizonnyal már csak maga a presztízs miatt sem veszik majd félvállról a DAC elleni találkozót.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2021/22-es szezonban:

A második hely szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést játszik a Spartak Trnava és a Ružomberok. Tény, hogy akármelyik csapat is győz, lényegesen közelebb kerül az ezüstéremhez. Egy hónappal ezelőtt gól nélküli döntetlent játszottak a felek Rózsahegyen, most a nagyszombatiak minden bizonnyal ennyivel nem elégednének meg.

Két pocsék formában lévő csapat találkozik Zsolnán, ahol a Sereď vendégeskedik. A zsolnaiak hét, a szerediek öt meccs óta tartó nyeretlenségi szériát húznak – itt a remek alkalom, hogy valamelyik gyászos széria megszakadjon.

Az alsóházban nagy a tülekedés a hetedik helyért, ugyanis az éllovas Trenčín és a 10. Senica között mindössze két pont a különbség. A trencséniek az osztályozós helyen szerénykedő aranyosmarótiak otthonában betonozhatják tovább pozíciójukat, a Michalovce fontos pontokat szerezhet a szezon végére széthulló Senica vendéglátójaként, az újonc Liptovský Mikuláš pedig a Pohronie ellen veheti célba a hetedik helyet.



A rájátszás 7. fordulójának programja:

Felsőház:

Április 23. (szombat)

MŠK Žilina – ŠKF Sereď (18:00)



Április 24. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok (17:00)

FC DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava (19:30)



Alsóház:

Április 23. (szombat)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Pohronie (18:00)

MFK Zemplín Michalovce – FK Senica (18:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – AS Trenčín (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 13 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 8 gól

Regáli (Ružomberok) – 8 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

Azango (Trenčín) – 7 gól

Boďa (Ružomberok) – 7 gól

Weiss (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 7 gól

(tt)