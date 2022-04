Fortuna Liga, rájátszás, 6. forduló: Nem javított helyzetén az osztályozó elől menekülő Zlaté Moravce

A nagymihályiak kezdték aktívabban a mérkőzést, és már a 10. percben meg is szerezték a vezetést: Žofčák lapos beadását Kanu közelről a kapuba vágta. Több mint félórányi játék után jegyezhettük fel az első komolyabb hazai helyzetet, Ďubek próbálkozása viszont centikkel mellé ment.

A második félidőben nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, és ugyan Horák életerős lövését még hárítani tudta Kožuchar kapus, pár perccel később már ő is tehetetlen volt – Ďubek szabadrúgásból adott be a nagymihályi kapu elé, a magasba emelkedő Horák pedig a kapuba bólintott. A 67. percben emberelőnybe kerültek az aranyosmarótiak, ugyanis a nagymihályi Vaško begyűjtötte második sárga lapját, így mehetett is zuhanyozni. A kínálkozó lehetőséget viszont képtelen volt kihasználni a ViOn. A legnagyobb helyzet a hajrában Kyziridis előtt adódott, de öt méterről Magdát találta el a gólvonalon. A hosszabbításban ugyan a hazai Jibril betalált, de lesállás miatt a találat érvénytelen volt, így végül a csapatok osztozkodtak a pontokon.

A Zlaté Moravce négy fordulóval a bajnokság vége előtt hétpontos hátránnyal áll az osztályozót érő utolsó előtti helyen, viszont egy meccsel kevesebbet játszott, mint ellenfelei.



A hétfői eredmény:

Alsóház:

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 51. Horák – 10. Kanu

Piros lap: 67. Vaško (MIC)



A vasárnapi eredmény:

Felsőház:

ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 71. Savvidis (11-esből), 81. Bamidele Isa



A szombati eredmények:

Felsőház:

FC DAC 1904 – MŠK Žilina 2:0 (2:0)

Gólszerzők: 2. Szánthó, 13. Ciganiks



Alsóház:

FK Senica – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:3 (0:1)

Gólszerzők: 32., 60. Andrić, 61. Voško

FK Pohronie – AS Trenčín 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 17. Klabník – 64. Štrba (öngól)

Piros lap: 87. Steinhübel (POH)



A pénteki eredmény:

Felsőház:

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 0:0

Piros lap: 55. Maslo (RZK)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 13 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 8 gól

Regáli (Ružomberok) – 8 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

Azango (Trenčín) – 7 gól

Boďa (Ružomberok) – 7 gól

Weiss (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 7 gól

(tt)