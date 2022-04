DAC-Žilina – Janeiro: „A legfontosabb, hogy nyertünk és nem kaptunk gólt”

Joao Janeiro (DAC): „Gondjaink voltak a kezdőcsapat felállításával, ugyanis sárga lapok miatt nem játszhatott egy játékosunk. Örülök a fiúk teljesítményének, meg volt a magunk stratégiája. Az első félidőben kétgólos vezetésnél óriási lehetőségünk volt a harmadik megszerzésére. A második játékrészben lehetőségünk volt újabb találatot szerezni, a befejezéseknél viszont gondok adódtak. A legfontosabb, hogy nyertünk és nem kaptunk gólt. Ezt a Žilina ellen sikerült elérnünk, amely gyakran betalál. Örülök, hogy megszereztük a DAC 300. győzelmét az élvonalban.”

Peter Černák (Žilina): „Mivel több védőnk is kiesett, ezért improvizálnunk kellett a védelem összeállításakor. Tudtuk, hogy a DAC individuálisan erős a támadásban, ami meg is mutatkozott, mert mindjárt a mérkőzés elején gólt kaptunk. Lehetőségünk volt az egyenlítésre, de kapufát lőttünk, az ellenfél pedig kétgólosra növelte előnyét. Tudtuk, hogyan játszik a DAC hátul, erre fel is készültünk. A fiúk támadtak, fölényben voltunk. Nehéz fejben feldolgozni, ha már a 13. percben hátrányban vagy idegenben. Értékelem, hogy a fiúk az utolsó percig igyekeztek. Bízom benne, hogy innentől kezdve megfordul az egész, és érkeznek majd a várt sikerek.”



(šport.sk)