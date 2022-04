Fortuna-szombat, rájátszás, 6. forduló: Negyed óra elég volt a sikerhez, hosszú idő után győzött a DAC (VIDEÓ)

Nem is kezdhette volna jobban a mérkőzést a DAC, amely már a második percben megszerezte a vezetést. Verlindennek fejeltek le egy előreívelt labdát, aki bal oldalon teljesen egyedül mehetett, középen pedig megtalálta a jó ütemben érkező Szánthót, aki közelről a felső lécet is érintve a kapuba bombázott. Perceken belül érkezhetett volna a Žilina válasza, Myslovič viszont csak a kapufát találta el. A kimaradt helyzet viszont megbosszulta önmagát. A vendégek tizenhatosánál passzolgattak a hazaiak, és úgy tűnt, hogy eladják a labdát, de a messziről felfutó Ciganiks óriásit bikázott a játékszerbe, ami az egyik zsolnai védőt érintve a kapuba zúdult. A biztosnak tűnő előny tudatában beállt védekezni a DAC, és bár a zsolnaiak többet birtokolták a labdát, nem találták az ellenszert a sárga-kékek védelme ellen. A sosonok többnyire ívelésekkel próbálkoztak, a 21. percben egy ilyen során fejelt Paur a kapu mellé. Pár perccel a szünet előtt elképesztő jelenetnek lehetett szemtanúja a MOL Aréna közönsége: egy beadást a zsolnai védők Dimunhoz fejeltek, aki a tizenhatos határáról a kapufát lőtte telibe. A kipattanó a teljesen szabadon álló Verlindenhez került, akinek már csak az üres kapuba kellett volna lőnie, de 6-7 méterről ő is csak a kapufát találta el.

A második félidőben sem változott a játék képe: a hazaiak többnyire a védekezéssel törődtek, a vendégek pedig hiába birtokolták többet a labdát, képtelenek voltak komolyabb helyzetet kialakítani. A sárga-kékek védekezésből indított ellentámadásokra építettek, egy ilyen alkalmával pedig Krstović tartotta meg a labdát több zsolnai védő ölelésében, majd helyzetbe hozta Dimunt, ő viszont 16-ról a kapu fölé durrantott. A túloldalon Veszelinovnak kellett hárítania Ďuriš éles szögből leadott lövését. A mérkőzés egyes szakaszában semmi érdemleges nem történt a pályán, és csak akkor tört ki ovációban a közönség soraiban, amikor a hazaiaknál csereként beállt Eric Davis. A hátralévő időben pedig a panamai játékos ki is osztott néhány veszélyes beadást. Tíz perccel a mérkőzés vége előtt Gono próbálkozott egy távoli átlövéssel – Veszelinovnak kellett védenie. Az utolsó percekben is közel állt a DAC a harmadik gól megszerzéséhez: Davis ívelését követően Balogh fejesét hárította óriási bravúrral Belko, a kipattanót pedig Brunetti nem tudta a kapuba juttatni. A hosszabbításban a Žilina nem tudott nyomást gyakorolni a hazai csapatra, amely okosan távol tartotta a labdát a kapujától.

A DAC-nak tehát elég volt negyed óra a kétgólos előny megszerzéséhez, amit aztán deffenzív felfogásával egészen az utolsó percekig meg is őrzött.

Biztossá vált, hogy idén a Pohronie együttese esik ki a Fortuna Ligából, ugyanis szombaton csak döntetlenezni tudott a Trenčín vendéglátójaként. Pedig jól kezdtek a hazaiak, Klabník révén már a 17. percben megszerezték a vezetést. A trencséniek viszont nagyobb sebességre kapcsoltak, és addig mentek előre, míg a 64. percben megszerezték az egyenlítést jelentő találatot: Soares beadását a garamszentkereszti Štrba a saját kapujába juttatta. Pár perccel később a vezetést is megszerezhette volna a Trenčín. Kadák sikeresen értékesített egy megítélt büntetőt, csakhogy a játékvezető megismételtette, mivel Hollý túl korán szaladt be a tizenhatosba. Másodjára Kadák az ellentétes oldalt választotta, Le Giang kapus pedig kifogta a lövését, majd a kipattanóra érkező Lavrinčík próbálkozását is hatástalanítani tudta. A mérkőzést emberhátrányban fejezték be a hazaiak, ugyanis a 87. percben Steinhübel a kiállítás sorsára jutott.

Miután az anyagi gondokkal küzdő Senicától nyolc játékos, valamint a szakmai stáb is távozott, ifistákkal állt ki az újonc Liptovský Mikuláš elleni mérkőzésre. De ők sem tudtak csodát tenni: Andrić fél óra után szerezte meg a vezetést a liptóiaknak, majd a fordulást követően másodszor is betalált. A 0:3-as végeredményt Voško állította be a 61. percben.

A szombati eredmények:

Felsőház:

FC DAC 1904 – MŠK Žilina 2:0 (2:0)

Gólszerzők: 2. Szánthó, 13. Ciganiks



Alsóház:

FK Senica – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:3 (0:1)

Gólszerzők: 32., 60. Andrić, 61. Voško

FK Pohronie – AS Trenčín 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 17. Klabník – 64. Štrba (öngól)

Piros lap: 87. Steinhübel (POH)



A pénteki eredmény:

Felsőház:

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 0:0

Piros lap: 55. Maslo (RZK)



A forduló további programja:

Felsőház:

Április 17. (vasárnap)

ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava



Alsóház:

Április 18. (hétfő)

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Zemplín Michalovce (14:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 13 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 8 gól

Regáli (Ružomberok) – 8 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

Azango (Trenčín) – 7 gól

Boďa (Ružomberok) – 7 gól

Weiss (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 7 gól

(tt)