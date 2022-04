Fortuna Liga, rájátszás, 6. forduló: A DAC-nál már csak a negyedik hely a prioritás, már pénteken ünnepelhet a Slovan

Régen látott rossz sorozatot produkál Joao Janeiro irányításával a DAC, amely eddig egy mérkőzését sem tudta megnyerni a rájátszásban, a 2022-ben vívott nyolc bajnokijából pedig mindössze egyen tudta begyűjteni a három pontot – épp aktuális ellenfele, a Žilina ellen, az alapszakasz utolsó fordulójában.

A sárga-kékek mellett a tetszetős támadófociról ismert zsolnaiak is csak szenvednek idén, utoljára február 19-én, az alapszakasz 21. fordulójában tudtak győzni, azóta hat bajnokin két döntetlen és négy vereség a mérlegük, ráadásként pedig még a Slovnaft Cuptól is búcsúzni kényszerültek a negyeddöntőben. A Žilina korábban híres volt gazdag gólterméséről, eddigi 39 szerzett találatuk viszont jócskán elmarad az ezen a téren is vezető Slovantól (65) és Ružomberoktól (49). De ami még aggasztóbb a sosonok számára, hogy nagyon gyengén működik a védelmük – az idei 27 bajnokin eddig 42-szer kapituláltak.

Visszatérve a DAC-hoz, a dunaszerdahelyieknél fokozatosan lejjebb adtak a célkitűzésekből: a szezon előtt még a dobogós helyeket célozták meg, aztán már csak a második és harmadik hely volt a prioritás, mostanra pedig úgy áll a dolog, hogy negyedik pozíciójuk megőrzéséért is harcolniuk kell.

A DAC és a Žilina idei összecsapásait követően a sárga-kékek örülhettek többször: októberben a dunaszerdahelyiek Zsolnán, majd februárban odahaza is győzni tudtak, a rájátszásban vívott márciusi találkozón pedig az utolsó pillanatban mentettek pontot Moumou szépségdíjas góljával.

„Szeretnénk kiharcolni az európai kupasorozatokban való szereplés jogát. A harmadik hely valószínűleg elúszott, nagyon nagy a ponthátrányunk. Viszont bízom abban, hogy az esetleges selejtezőt sikeresen vesszük majd. Ezért is fontos lenne megtartani a negyedik helyet, hiszen ebben az esetben kétszer is odahaza léphetnénk pályára”

– nyilatkozta az együttes csapatkapitánya, Dominik Kružliak.

Hogy ez sikerüljön, Joao Janeirónak valamit sürgősen ki kell találnia, ugyanis csapata az elmúlt mérkőzéseken szemmel láthatóan fásultan, ötlettelenül focizott, ebből kifolyólag pedig a gólszerzés sem ment. Tovább nehezíti a dolgát, hogy a hosszú ideje sérült Kalmár és Szendrei mellett sorra dőlnek ki a kulcsemberek – a kapus Ricardo, valamint a támadó Hahn is hetekre harcképtelenné vált, most pedig Balićról derült ki, hogy az idei szezonban már valószínűleg nem rúg labdába.

A két csapat egymás ellen vívott mérkőzései a 2021/22-es szezonban:

Egy hete még elmaradt a bajnoki arany ünneplése a Slovannál, most pénteken viszont ezt bepótolhatja, ugyanis a második Ružomberok otthonába látogat. A rózsahegyiek az egyetlenek, akik idén le tudták győzni az égszínkékeket, és bár 14 pontos hátrányukat már minden bizonnyal nem dolgozzák le, mindent megtesznek azért, hogy ne otthonukban lássák ünnepelni ellenfelüket. A Slovannak jószerével csak a védekezésre kell összpontosítania, ugyanis már egy döntetlen is elég lenne az üdvösséghez.

A Spartak Trnava harmadik helye szinte borítékolható, de még a másodikról sem mondott le. Egy hete a Žilina ellen szerezte meg első győzelmét a naptári évben, most hétvégén pedig a Sereď ellen gyűjtené be az újabb három pontot. A szerediek lendülete kezd alábbhagyni, ugyanis a remek tavaszi kezdet után utóbbi négy bajnokijukon nyeretlenek maradtak. Viszont arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Sereď Nagyszombatban játssza hazai mérkőzéseit, így gyakorlatilag mindkét csapat otthoni környezetben lép pályára.

Tovább betonozhatja vezető pozícióját az alsóházban a Trenčín, amely ezúttal a sereghajtó Pohronie otthonában lép pályára. A garamszentkeresztiek még nem mondhatják magukat biztos kiesőnek, ugyanis hétfőn koronavírus-fertőzés miatt elhalasztották a Trenčín-Zlaté Moravce mérkőzést, így elméletileg még pontszámban beérhetik az osztályozós helyen álló ViOn-t. Hétvégén viszont végleg megpecsételődhet a sorsuk.

A Senica és a Liptovský Mikuláš is harcban van még a hetedik helyért, kettejük összecsapásának pedig a hazai erdőhátiak mondhatók favoritnak. A Zlaté Moravce a Michalovce együttesét fogadja, közülük előbbi van nehezebb helyzetben, de a három pontra mindkét csapatnak égetően szüksége van.



A rájátszás 6. fordulójának programja:

Felsőház:

Április 15. (péntek)

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava (17:00)



Április 16. (szombat)

FC DAC 1904 – MŠK Žilina (18:00)



Április 17. (vasárnap)

ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava



Alsóház:

Április 16. (szombat)

FK Senica – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (18:00)

FK Pohronie – AS Trenčín (18:00)



Április 18. (hétfő)

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Zemplín Michalovce (14:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 13 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 8 gól

Regáli (Ružomberok) – 8 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

Azango (Trenčín) – 7 gól

Boďa (Ružomberok) – 7 gól

Weiss (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 7 gól

(tt)