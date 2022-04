Slovan-DAC – Janeiro: "A Slovan megbüntetett minket a hibáinkért"

Vladimír Weiss (Slovan): "Nehéz meccs van mögöttünk, amin győzni szerettünk volna, és miután ez sikerült, elégedettek vagyunk. Az első félidőben a képességeinkhez képest rosszabbul játszottunk, de nem estünk pánikba és még a félidő vége előtt megszereztük a vezetést. A félidőben mondtam is a játékosaimnak, hogy nyugodjanak meg, ne gondolkodjanak azon, hogy már ma esetleg bajnokok lehetnek. Jól kezdtük a második félidőt, megszereztük a második gólt, majd volt jónéhány gyönyörű pillanatunk. A második félidő alapján megérdemeltük a győzelmet, mivel jobbak voltunk, az első félidőben viszont a DAC volt a jobb, volt néhány gyors támadásuk. Ez is egy olyan csapat, amelyiknek van jövője, látni az edző kézjegét a védelmükön, még ha ma meg is büntettük a hibáikat."

Joao Janeiro (DAC): "Nagyon jó meccs volt. Az első játékrészben sok lehetőségünk adódott, de vétettünk egy hibát, amit az ellenfél megbüntetett. Ez azonban hozzátartozik a futballhoz. Az 1:0-s félidei eredmény csalódást keltő volt a számunkra. A második játékrész nagyon rosszul indult a számunkra. Nálunk volt a labda, mégis jött a gyors gól. Nyílttá vált a mérkőzés, lehetett volna 4:0, 4:2, de akár 5:2 is. A Slovan nagyon jól élt a lehetőségeivel. Megbüntetett minket a hibáinkért és a kihasználatlanul hagyott helyzeteinkért."

