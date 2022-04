DAC-Sereď - Janeiro: "Örülök, hogy nem kaptunk, gólt, de jobban örültem volna, ha, nyerünk 5:2-re"

Joao Janeiro (DAC): „Majdnem mindenben egyetértek azzal, ahogy a vendégek edzője látta a mérkőzést. Jó meccs volt, de abban nincs igaza, hogy nekik volt több helyzetük, mert azokból mi dolgoztunk ki többet. A Sereď a saját taktikájával szerette volna megnyerni az összecsapást, és mi is a saját taktikánkkal igyekeztünk legyőzni őket. Örülök, hogy nem kaptunk, gólt, de jobban örültem volna, ha mondjuk, nyerünk 5:2-re. Az ellenfélnek volt két nagy helyzete, nekünk hét is, ebből ötször a kapu konstrukcióját is eltaláltuk. Ricardo sérült, ezért döntöttünk Veszelinov kapuba állítása mellett, aki jó teljesítményt nyújtott. Korábban már Somorján is bizonyított. Nem előzött meg bennünket a Sereď, ez igaz, de nem lehetünk boldogok, mert nem nyertünk.”

Juraj Jarábek (Sereď): „Aki eljött a mérkőzésre, az elégedett lehet, mert jó focit láthatott. Mindkét csapat nyerni akart, több helyzetet és szép akciót is hozott a meccs. A dunaszerdahelyiek támadólag fociztak, a kapufát is eltalálták. A második félidőben változtattunk a játékon, a labda fel-alá járt. Igazságosnak mondható a döntetlen, örülünk, hogy pontot szereztünk egy ilyen erős ellenféllel szemben. A Sereď bizonyítja, hogy jogosan szerepel az első hatosban, mert senki számára sem kellemes ellenfél.”



(dac1904.sk/šport.sk)