Fortuna Liga: FC DAC 1904 – ŠKF Sereď (ÉLŐ)

A sárga-kékek kellemes és bizony fájdalmas emlékeket is őriznek soros ellenfelükről. Amióta a szerediek a Fortuna Ligában játszanak, a DAC egyszer 6:0-ra, kétszer pedig 5:0-ra is le tudta győzni, ugyanakkor a Sereď is okozott meglepetéseket: tíz egymás elleni bajnokijukból ötöt meg tudott nyerni, ráadásul ezek közül kettőt Dunaszerdahelyen. A DAC az idei szezon alapszakaszában mindkét mérkőzését elveszítette a Sereď ellen, összességében pedig utóbbi három mérkőzésén maradt alul vele szemben, így mondhatni a szerediek pofozógépből mumussá váltak a sárga-kékek számára. Bővebben...

A pénteki eredmény:

Felsőház:

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 55. Boďa, 90+2. Regáli



A forduló további programja:

Felsőház:

Április 3. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (17:00)



Alsóház:

Április 2. (szombat)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – AS Trenčín (16:00)

MFK Zemplín Michalovce – FK Pohronie (18:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Senica (18:00)

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése:

2021. november 6.: FC DAC 1904 – ŠKF Sereď 1:3

2021. augusztus 8.: ŠKF Sereď – FC DAC 1904 1:0

2020. december 2.: ŠKF Iclinic Sereď – FC DAC 1904 1:0

2020. augusztus 9.: FC DAC 1904 - ŠKF Iclinic Sereď 6:0

2019. november 2.: FC DAC 1904 - ŠKF Iclinic Sereď 0:0

2019. augusztus 4.: ŠKF Iclinic Sereď – FC DAC 1904 3:1

2019. május 11.: FC DAC – ŠKF Sereď 3:4

2019. április 13.: ŠKF Sereď – FC DAC 1904 0:5

2018. december 8.: ŠKF Sereď – FC DAC 1904 0:1

2018. szeptember 1.: FC DAC 1904 – ŠKF Sereď 5:0

A DAC legutóbbi meccsei:

Fortuna Liga:

Rájátszás:

3. forduló: MŠK Žilina – FC DAC 1904 2:2

2. forduló: FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 1:1

1. forduló: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 4:1

Alapszakasz:

22. forduló: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 3:1

21. forduló: FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 2:0

20. forduló: FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 1:1

19. forduló: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 0:0

18. forduló: ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 0:0

17. forduló: FC DAC 1904 – FK Pohronie 2:0

16. forduló: AS Trenčín – FC DAC 1904 0:1

15. forduló: FC DAC 1904 – FK Senica 1:0

14. forduló: FC DAC 1904 – ŠKF Sereď 1:3

13. forduló: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC DAC 1904 1:0

12. forduló: FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce 1:0

11. forduló: MŠK Žilina – FC DAC 1904 0:2

10. forduló: FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce 4:2

9. forduló: FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 0:3

8. forduló: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:2

7. forduló: FC DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava 1:1

6. forduló: FK Pohronie – FC DAC 1904 0:3

5. forduló: FC DAC 1904 – AS Trenčín 1:1

4. forduló: FK Senica – FC DAC 1904 1:1

3. forduló: ŠKF Sereď – FC DAC 1904 1:0

2. forduló: FC DAC 1904 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1

1. forduló: Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 4:1

Slovnaft Cup:

3. forduló: KFC Komárom – FC DAC 1904 0:0 - büntetőkkel 4:3

2. forduló: TJ Veľké Lovce – FC DAC 1904 0:6

Európa Konferencia Liga:

FC DAC 1904 – FK Partizan Belgrád 0:2

FK Partizan Belgrád – FC DAC 1904 1:0

Téli felkészülési mérkőzések:

FC DAC 1904 - FK Čukarički Belgrád 0:2

PFK Kubany Krasznodar - FC DAC 1904 1:0

FC DAC 1904 - FK TSC Topolya 1:1

FC DAC 1904 - Ferencvárosi TC 2:0

FC DAC 1904 - FC Petržalka 5:1

A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

(parameter)