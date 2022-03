DAC - Moumou: Csak igyekeztem kaput találni (VIDEÓ)

„Nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az első perctől küzdöttünk, sikerült több helyzetet is kidolgoznunk. A vezetés megszerzése után továbbra is lendületben maradtunk, de sajnos egy beadásból a hazaiaknak sikerült kiegyenlíteniük. Ezt követően is nyíltsisakos volt a meccs, mindkét csapat további lehetőségeket dolgozott ki, de ismét a Žilina talált be. Az utolsó percig küzdöttünk, és végül megérdemelten mentettük döntetlenre a meccset” – nyilatkozta a szombati Žilina-DAC (2:2) bajnoki mérkőzést követően Brahim Moumou, aki a 90. percben állította be a végeredményt. Nem akármilyen találat volt, német szélsőnk egy bődületes góllal köszönt be a zsolnai kapusnak.

„Igyekeztem megtalálni a legideálisabb lövőhelyzetet, nyílt egy kis tér, majd a kapu távolabbi sarkát vettem célba. Nem mondhatom, hogy így ki akartam centizni a lövést, csak igyekeztem kaput találni. Természetesen a DAC színeiben ez volt a legszebb gólom, de a korábbi csapatomban már volt egy hasonló. 1:1-es állásnál kerültem pályára, az edző annyit mondott, hogy igyekezzek megváltoztatni a találkozó menetét. Elégedetlen vagyok, hiszen a küzdőszellemünkért többet érdemeltünk volna. Viszont ilyen a foci, bármi megtörténhet. Jól jön a válogatott mérkőzések miatti két hét szünet, ki kell tisztítanunk a fejeket, a sérültjeink és a beteg csapattársak is remélhetőleg felépülnek.”

(dac1904.sk)