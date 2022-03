Fortuna-szombat, rájátszás, 3. forduló: Moumou az utolsó pillanatban mentette meg a DAC-ot

Joao Janeiro a múlt hetihez képest ezúttal is több helyen változtatott a kezdőcsapaton: Pinto és Nebyla ezúttal csak a kispadon kapott helyet, Davis és Balogh viszont még ott sem. Blackman, Ciganiks, Szánthó, valamint az eltiltás után visszatérő Balić viszont már az első perctől a pályán volt.

Aktívan kezdett a vendégcsapat, az első komolyabb helyzetet viszont a hazaiaknál jegyezhettük fel – Minárik távoli lövését hárította Ricardo, a kipattanót pedig Paur fejjel a kapu fölé küldte. A sárga-kékek főként ívelésekkel veszélyeztettek, de több mint negyed órát kellett várni, amíg egy ilyen helyzetből veszélyeztetni tudtak – Krstović fejesét óriási bravúrral hárította Minárik. A 24. percben kis híján megszerezte a vezetést a Žilina. Jánošík elé pattant a labda, aki középről kapura durrantott. Ricardo repült, a labda a felső lécről levágódott a gólvonal elé, onnan pedig kifele. A DAC egyből ellentámadást indított, Verlinden kapta jó helyzetben a lasztit, de fölé rúgta. A továbbiakban is a vendégek előtt adódtak helyzetek, de azok rendre kimaradtak. A félidő végéhez közeledve ismét közel álltak a gólszerzéshez a hazaiak, Ďuriš lefelé vágódó lövése viszont ezúttal is a felső lécen csattant. A 43. percben megszerezte a vezetést a DAC: Balić tartotta meg ügyesen a labdát a tizenhatos előtt középen, majd kiugratta a jobbról érkező Verlindent, aki egy lövőcsellel elküldte a védőjét, majd ballal a hosszú alsóba lőtte a labdát.

A fordulást követően könnyen kétgólosra növelhette volna előnyét a vendégcsapat, Belko viszont óriási bravúrral hárította Andrezinho bal alsóba tartó lövését. A helyzet megbosszulta önmagát, ugyanis nem sokkal később egyenlítetett a Žilina: Minárik beadásánál a DAC védelme leállt, Paur pedig így zavartalanul továbbíthatott a kapuba. A hazaiak elkapták a fonalat, ugyanis az öt perccel később csereként beálló Kaprálik megfordította a mérkőzést: Iľko kapott jó labdát a tizenhatoson belül, aki két védőt is elfektetett, majd visszatette Kaprálikhoz, akit senki nem őrzött, és egyből a felső léc alá vágta. A 70. percben a harmadik zsolnai gól is megszülethetett volna, Myslovič közelről leadott lövésénél viszont az egyik DAC-védő a gólvonalon mentett, az ismétlést pedig Ferreirába lőtte. Már-már úgy tűnt, hogy a zsolnaiak otthon tartják a három pontot, az utolsó percben viszont jött Moumou, és befelé cselezve a tizenhatoson kívülről hatalmas gólt lőtt. A továbbiakban már több találat nem született, így a végeredmény: Žilina-DAC 2:2.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Sereď csodát tesz Pozsonyban, ugyanis már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést Yao révén. A Slovan ment előre az egyenlítésért, de a szerediek állták a sarat, egészen a 40. percig – Barseghjan ívelését követően Šaponjić fejjel csúsztatta meg a labdát, Kashia pedig közelről a kapuba talált. A fordulást követően beindult a Slovan: Barseghjan találatával megfordította a mérkőzést a Slovan, röviddel később pedig Šaponjić kétgólosra növelte csapata előnyét. A hajrában még Green is kétszer lecsapott, ezzel végleg elöntve a mérkőzést.

Hasonló forgatókönyv valósult meg az alsóházban a Trenčín-Senica mérkőzésen. A vendégek már a hetedik percben megszerezték a vezetést Witan találatával, de a hazaiak öt perc múlva Azango lövésével válaszoltak is. A félidő vége előtt Bainović gyönyörű találatával a mérkőzést is megfordították. A fordulást követően aztán még Kadák és Kupusović is betalált, így a Trenčín 4:1-re legyőzte a Senicát, és fellépett a hetedik helyre.

Egyre nehezebb helyzetbe kerül a Zlaté Moravce, amely ezúttal egygólos vereséget szenvedett Nagymihályban. A találkozó egyetlen gólja a 76. percben született – Neofytidis a saját kapujába talált be. Az osztályozós helyen álló aranyosmarótiak így már hat pontra vannak a biztos bennmaradást jelentő 10. pozíciótól. 1:1-es döntetlent hozott a sereghajtó Pohronie és az újonc Liptovský Mikuláš összecsapása. A hazai Steinhübel 16. percben szerzett találatára Andrić válaszolt a 44. percben. A hazaiak emberhátrányban fejezték be a mérkőzést, miután Pajer a 67. percben a kiállítás sorsára jutott, a liptóiak viszont ezt nem tudták kihasználni.



A szombati eredmények:

Felsőház:

MŠK Žilina – FC DAC 1904 2:2 (0:1)

Gólszerzők: 56. Paur, 62. Kaprálik – 43. Verlinden, 90. Moumou

ŠK Slovan Bratislava – ŠKF Sereď 5:1 (1:1)

Gólszerzők: 40. Kashia, 54. Barseghjan, 60. Šaponjić, 80., 84. Green – 8. Yao



Alsóház:

AS Trenčín – FK Senica 4:1 (2:1)

Gólszerzők: 12. Azango, 42. Bainović, 55. Kadák, 70. Kupusović – 7. Witan

MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce 1:0

Gólszerző: 76. Neofytidis (öngól)

FK Pohronie – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 16. Steinhübel – 44. Andrić

Piros lap: 67. Pajer (POH)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 11 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

Azango (Trenčín) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Weiss (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

(tt)