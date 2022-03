Žilina-DAC – Janeiro: "Az egy pont miatt van egy kissé keserédes kedvünk"

Joao Janeiro (DAC): "A nézők számára érdekes volt a találkozó. Az első és a második félidő is nagyon sok helyzetet hozott. Úgy érzem, nekünk volt több lehetőségünk, de nem tudtuk kihasználni azokat, majd jött a büntetés, és a hazaiak megfordították az állást. A végén azonban egy szép góllal egyenlítettünk. Az akaratért dicséret illeti a csapatot, jól alkalmazkodtunk a műfűhöz, egész héten gyakoroltunk, megérdemeltünk volna kicsivel több szerencsét. Az egy pont miatt van egy kissé keserédes kedvünk."

Peter Černák (Žilina): „Kétszeresen fájdalmas az utolsó percekben gólt kapni és ezzel elveszíteni a győzelmet. Nehéz mérkőzést fordítottunk meg a DAC ellen, amelyen hátrányba kerültünk az első félidőben, a másodikban viszont feljavultunk és két gyors gólt adtunk. Egy óriási helyzet során a harmadik találatot is megszerezhettük volna. Ekkor tört meg az egész. Ilyen helyzeteket érvényesíteni kell, mert könnyen olyan dolgok történhetnek, mint most a 90. percben. Az ellenfél egyre többet kezdett kockáztatni, nyomás alá helyezett bennünket. Nem léptünk oda a labdát birtokló játékosra, ő pedig a hónap gólját szerezte, ha nem az egész évét... Sok helyzetünk volt a széleken kidolgozott individuális helyzeteknek köszönhetően. Az ellenfél előtt is adódtak helyzetek, ugyanis kockázatosan játszottunk hátul. A háromvédős rendszer jól működött a Sereď ellen, a mai mérkőzésen is voltak jó időszakaink. Ugyan megmutatja a gyengeségeinket is, ezeken még dolgoznunk kell. Noha sorozatban néhány mérkőzés óta nem szenvedtünk vereséget, fontos számunkra a győzelem érzése a további munkához. A válogatott szünet előtti döntetlen egy ilyen sorozat után nagy csalódás.

(fcdac.sk/mskzilina.sk)