Világi Oszkár: "Szerettem volna, hogy a nyolc év alatt bajnokok legyünk"

Ahogy az egész kezdődött...

Világi nyolc évvel ezelőtt lett a DAC többségi tulajdonosa, és úgy gondolja, hogy ez idő alatt sikerült elérni azt, amit akkor célul tűztek ki: hogy egy profi klubot hoznak létre erős infrastruktúrával, amit a nemzetközi porondon is számontartanak. Rámutatott, hogy az elmúlt években a csapat többször is dobogós helyezésen végzett, aminek köszönhetően indulhatott az európai kupasorozatban.

„Az eredmények azt mutatják, hogy a klub a szlovák élmezőnybe tartozik, közép-európai színtéren pedig olyan klubbá nőhetünk, amelynek lehetnek jó eredményei“ – mondta a tulajdonos.

Mint mondja, ő 90 százalékos tulajdonosa a DAC-nak (a maradék tíz a városé), mert azt akarta, hogy a klub az embereké is legyen. És bár annak idején sokan kételkedtek benne, de amikor megnyitották az új stadiont és akadémiát, mindenki nagyon örült. Azért kezdett bele a projektbe, mert úgy gondolja, hogy a DAC nem egy futballcsapat, hanem egy életérzés. Szerinte DAC-drukkernek lenni azt jelenti, hogy az ember egy közösségbe tartozik és kötődik ahhoz, amit a csapat képvisel.

„Amikor megvettem a klubot, nem volt csapat. Szabadon igazolható játékosokat hoztunk, akikkel sikerült elérni, hogy nem estünk ki. Azt éreztem, hogy a klub többet érdemel, és többet érdemelnek az emberek is. A DAC egyrészt közösséget formál, másrészről pedig büszkeséget teremt az emberekben, akik ezzel úgy érzik, hogy részesei a sikersztorinak“ – tette hozzá.

Azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit nem sikerült megvalósítani a nyolc év alatt, Világi a bajnoki címet emeli ki. Mint mondja, korábban nem volt esélyük bajnokságot nyerni, most pedig abban látja a fő problémát, hogy bár a nagycsapatok ellen hozzák az eredményeket, favoritként nem mindig tudnak teljesíteni.

„Szerettem volna, hogy a nyolc év alatt bajnokok legyünk, ugyanakkor láthatjuk, hogy haladunk előre. Ha minden úgy megy, mint eddig, akkor előbb-utóbb el is fogjuk ezt érni“ – mondta.

Világi és egy új kihívás

Az idei év elején Világi Oszkár lett a Győri ETO FC tulajdonosa is. Mint mondja, az elmúlt években sokan keresték meg külföldről is, hogy vegyen még egy klubot, de igazából egyik sem fogta meg. A győri klubbal viszont más volt a helyzet. Ugyanis azzal, hogy a két város viszonylag közel van egymáshoz, nagy lehetőségnek tartotta, hogy a klubok kölcsönösen segíthetik egymást, átadhatják egymásnak a tudást.

„A Győrben olyan lehetőséget látok, aminek köszönhetően egy futballrégiót hozhatunk létre, amely évente számos tehetséget ki tud nevelni“ – mondta Világi, aki azt szeretné elérni, hogy a két klub szurkolói is eljárjanak egymás mérkőzéseire. Szeretnének közös szurkolói rendszert, közös bérleteket, közös programokat, valamint, hogy a fiatal csapatok együtt játsszanak és készüljenek. Ahogy fogalmazott: azt szeretné, ha a két tudásközpont együtt kezdene gondolkodni.

Emellett kihívásként is tekint a győri klubra, amit a DAC-nál eltöltött nyolc évvel a háta mögött úgy érzi, hogy képes lesz megoldani. A győri stadionnal kapcsolatban elmondta, hogy a komplexumot a lehetőségekhez mérten felújítják majd, az akadémiával kapcsolatban viszont pozitívan csalódott – mint mondja, látszik rajta, hogy sok erőt fektettek bele.

Az idei nehézségekről

Megjegyezte, a koronavírus okozta helyzetnek is voltak következményei, a feszültség érezhető volt a klubon belül is, a szezon kezdetekor azonban meg volt győződve arról, hogy a csapat jobb eredményeket fog elérni.

„Biztos voltam abban, hogy minden idők legerősebb csapata állt össze, és azt gondolom, hogy a játékosállomány szempontjából ez így is van. Sok játékosunk van, nagyon jó képességű játékosaink vannak, de akad ilyen időszak a klubban, hogy egyszerűen valami nem áll össze” – fogalmazott.

Világi Oszkár elismerte, hiányzik a csapatból az eltökéltség. „Kell, hogy a csapat küzdjön, harcoljon, hogy ne adja fel, és most egyszerűen nincs olyan vezéregyéniségünk, aki ezt kézbe venné” – jelentette ki, majd hozzátette, azt gondolták, hogy Kalmár Zsolt mostanra visszatér, de nem így történt, és Milan Dimunról is azt gondolták, hogy a vezéregyénisége lesz a csapatnak, de ez sem így lett. Összegezve a vezéregyéniség hiánya, a covid okozta nehéz helyzet, valamint az edzőváltások is mind hozzájárultak ahhoz, ahol jelenleg áll a csapat. „Egy nagyon sikeres évadnak gondoltuk ezt a mostani, de nem sikerült. A fociban van ilyen, a szezonnak viszont még nincs vége, vissza kell jönnünk” – tette hozzá a tulajdonos, és egyúttal megjegyezte, ez a csapat képes mindenkit legyőzni, de sajnos mindenkitől ki is tud kapni.

Kell egy erős kapus

A saját nevelésű játékosok kapcsán elmondta, többen is vannak, akikben megvan a tehetség, hogy bekerüljenek a csapatba, abba azonban nem szól bele, hogy az edző milyen felállásban küldi őket pályára. „Azt az elvet vallom, hogy a foci az edző felelőssége. Én nem beszélek bele, hogy kit állít fel, ő felel a csapatért, én a klubért. Az én feladatom, hogy bebiztosítsak, az övé, hogy teljesítményt hozzon” – mondta, és azt is elismerte, fontos számukra, hogy az akadémián lévő játékosokkal is kellőképp foglalkozzanak, és játéklehetőséget biztosítsanak számukra, ezért szerették volna, hogy a Somorja a DAC farmcsapataként működjön.

Ami pedig a konkrét játékosokat illeti, a tulajdonos úgy gondolja, hogy az a DAC-játékos, aki itt nevelkedett, annak a pályán mindenkinél jobban oda kellene magát tennie. „Neki példaértékűen kellene harcolnia, mindent meg kellene tennie azért, hogy a csapata győzzön, néha viszont ezt nem látom” – jegyezte meg.

Szurkolói kérdésre válaszolva Martin Jedlička esete kapcsán elmondta, a cseh hálóőr szerződése a nyár folyamán lejár.

„Több edző mondta már, hogy ha feljebb akarunk lépni, akkor kell egy erős kapus, és arra a kérdésre, hogy szerintük Jedlička képes-e erre, többen azt mondták, hogy nem, így nekem ezt el kellett fogadnom”

– mondta, hozzátéve a téli átigazolási időszakban nem jött neki össze a klubváltás.

A vasárnapi, Spartak elleni mérkőzés kapcsán Világi elmondta, sok múlik majd azon, hogy mennyire lesznek lélekben erősek, hogy fel tudjanak állni és megfizessenek nekik a néhány héttel ezelőtti eredményért. „Ma ott tartunk, hogy a sorsunk a kezünkben van. Hogy ezzel hogyan bánunk vagy mit teszünk érte, hogy ez tényleg így legyen és látható legyen, ez a mi dolgunk, ez a mi ügyünk” – zárta.

