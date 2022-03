Fortuna-péntek, rájátszás, 1. forduló: Osztálykülönbséggel verték a DAC-ot Rózsahegyen

A vendégek kezdték aktívabban a mérkőzést, és az első komolyabb helyzet is hozzájuk fűződik – a 10. percben Ciganiks vezette be balról a labdát a hazai tizenhatosba, de passza a középen érkező Krstović helyett Krajčírik kapust találta meg. Fokozatosan kiegyenlítődött a játék, a labda a két tizenhatos között járt, a kapuk sokáig nem forogtak veszélyben. A 20. percben első helyzetéből megszerezte a vezetést a Ružomberok. Domonkos szögletből ívelt a vendég kapu elé, Nebyla és Kružliak lemaradt Medleňákról, aki védhetetlenül a kapu hosszú oldalába fejelt. A DAC védelme nem volt a helyzet magaslatán, ugyanis nem sokkal később újfent a hazai védő került óriási helyzetbe, de ezúttal a kapu mellé fejelt. A túloldalon Pinto félmagas beadását Hahn akrobatikus mozdulattal küldte kapura, de csak Krajčírikot találta el. A 35. percben Hahn és Krstović összjátékát követően utóbbi adott középre, de Andzouana és Sharani is lemaradt róla. A félidő vége előtt még Regáli előtt adódott nagy lehetőség, de lövését Ferreira hárítani tudta.

Alig kezdődött el a második játékrész, máris betalált a Ružomberok: beadás érkezett a DAC kapuja elé, Muhamedbegović lemaradt Boďáról, aki fejjel továbbcsúsztatta a labdát. Gerec jutott hozzá, és éles szögből átlőtte Ferreirát, a labda a túloldalon a kapufáról a gólvonal mögé pattant, Kružliak pedig már későn szabadított fel. Ezt követően percekre megszakadt a játék, mivel gond adódott a stadion világításával, de a hibát sikerült gyorsan elhárítani. Joao Janeiro igyekezett kettős cserével felrázni csapatát, de Moumou és Veselovský beállítása sem vitt átütőerőt a DAC játékába, amely mindvégig statikus volt, tele pontatlanságokkal. A hazaiak beálltak védekezni, és csak a megfelelő pillanatot várták, hogy ellentámadást indíthassanak. A 65. percben ennek meg is lett az eredménye: Domonkos szerelte Veselovskýt a hazai térfélen, és támadást indított három a három ellen. A DAC tizenhatosánál megjátszotta a mellette érkező Bobčeket, aki közelebb húzódva mattolta Ferreirát. Nem sokkal később kis híján negyedszer is betalált a Ružomberok, de Bobček éles szögből centikkel a kapu mellé lőtt. A sárga-kékek sokszor tanácstalanul mentek előre, de a szépítő találatot azért sikerült összehozniuk. Krstović húzott be a tizenhatos elé, majd megjátszotta Baloghot, aki nem tudta átvenni a labdát, de valahogy mégis a mellette érkező Moumouhoz pöckölt, ő pedig a kimozduló Krajčírik lába között a kapuba passzolt. Nem sok hiányzott, hogy a hajrában egy gólra feljöjjön a DAC, Krstović közeli lövését viszont Krajčírik hatalmas bravúrral hárítani tudta. Ha nem adsz, kapsz: rögtön ezt követően Regáli kavargatott a vendég tizenhatos bal oldalán, majd középre passzolt Boďához, aki lefordult Muhamedbegovićról, és a kapu hosszú oldalába passzolt. A második játékrész elején adódott technikai hiba miatt a játékvezető nyolc percet hosszabbított, de ez sem volt elég ahhoz, hogy a DAC kezdjen még valamit az eredménnyel.

A sárga-kékek tehát elveszítették a harmadik helyért folyó harcot, hátrányuk a Ružomberokkal szemben nyolc pontra dagadt.



A pénteki eredmény:

Felsőház:

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 4:1 (1:0)

Gólszerzők: 20. Madleňák, 47. Gerec, 65. Bobček, 88. Boďa – 78. Moumou



A forduló további programja:

Felsőház:

Március 5. (szombat)

FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď (15:00)



Március 6. (vasárnap)

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava (17:00)



Alsóház:

Március 5. (szombat)

FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Senica (15:00)

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín (15:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Kochan (Ružomberok) – 6 gól

Azango (Trenčín) – 6 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)