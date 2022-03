Fortuna Liga, rájátszás, 1. forduló: A dobogó legalsó fokáért harcol a DAC

Az már korábban biztossá vált, hogy a DAC a felsőházban kezdheti meg a rájátszást. A Slovannal szemben 17, a Spartakkal szemben pedig 9 pontos a hátránya, így a dunaszerdahelyiek elsődleges célja a harmadik, már biztos kupaszereplést biztosító hely megszerzése lehet. Ott most jelenleg ötpontos előnnyel a Ružomberok áll, amely természetesen foggal-körömmel ragaszkodik majd a pozícióért, sőt, akár még a második helyet is ostrom alá veheti.

„Nehéz mérkőzésre számítok, de úgy gondolom, hogy jól felkészültünk. Egységesnek kell lennünk, hogy megszerezhessük a három pontot, és fontos, hogy az elsőtől az utolsó percig mindenki fegyelmezett maradjon a pályán és azon kívül is. Hinnünk kell a sikerben”

– nyilatkozta Janeiro.

A Ružomberok szinte az egész alapszakasz során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, végig ott volt a dobogón, illetve annak közelében, oda-vissza legyőzte a Žilinát, nyerni tudott Nagyszombatban, és a Slovan ellen is otthon tartotta a három pontot. Csupán egyszer ingott meg, amikor a 21. fordulóban kétgólos előnyről 2:3-ra kikapott a Liptovský Mikuláš vendégeként.

A DAC és a Ružomberok az idei szezonban a 8. fordulóban találkozott először az utóbbi otthonában. A sárga-kékek Andzouana és Lamkel Zé találatával már két góllal vezettek, Maslo gólja pedig már csak a szépítésre volt elég. A decemberi visszavágón a MOL Arénában gól nélküli döntetlen született.

„Nagyon veszélyesek a rögzített szituációk során, gyakran betalálnak szögletből és szabadrúgásból, emellett a bajnokságban a legtöbb büntetőt végezhették el. A Ružomberok ereje a csapategységben is rejlik, de úgy gondolom, hogy nekünk is megvannak az erősségeink. Az aranyosmaróti vereség mindenki számára tanulság volt. Ha szerényen és elszántan lépünk pályára, akkor megismételhetjük azt, amit ősszel véghezvittünk”

– tette hozzá a DAC vezetőedzője.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2021/22-es szezonban:

A Spartak karácsonykor még reménykedhetett a bajnoki cím elhódításában, mára viszont ezek az álmok szertefoszlóban vannak. A nagyszombatiak tavasszal csupán három döntetlenre voltak képesek, hátrányuk a listavezetővel szemben pedig nyolcpontosra dagadt. Ezúttal azt a Sereďet fogadják, amelyet az alapszakaszban ugyan oda-vissza legyőztek, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szerediek mindhárom idei mérkőzésüket megnyerték (közülük kettőt idegenben), és ennek köszönhetően is az ötödik helyen zárták a bajnokság első felvonását.

A bajnokaspiráns Slovanra nem vár sétagalopp a Žilina otthonában. A zsolnaiak idén felemás teljesítményt nyújtanak, de a nagyok ellen sosem szabad őket leírni – soros ellenfelükkel például kétszer is döntetleneztek az alapszakaszban. A pozsonyiak előnye biztosnak mondható, így egy esetleges pontvesztés is még beleférhet a bajnoki címért folyó harc szempontjából.

Kilátástalan a sereghajtó Pohronie helyzete, amely kilenc pontra van a még osztályozót érő 11. helytől – most épp az ott tanyázó Zlaté Moravce együttesét fogadja. Az aranyosmarótiak fő célja az élvonalbeli tagság megtartása, és ez nem is tűnik megoldhatatlan feladatnak, adott esetben pedig még a hetedik helyért folyó harcba is bekapcsolódhatnak.

Az idei szezon legcsalódottabb együttesének a Trenčín mondható, amely azzal a céllal futott neki a bajnokságnak, hogy megkeveri a lapokat, új stadion, felerősített játékoskeret – minden adott volt ehhez. Viszont rossz volt a leosztás a trencséniek számára, akik idén csak az alsóházban folytathatják a tavaszt, és csak a hetedik helyért küzdhetnek meg. Ilyen célokkal vág neki a rájátszásnak soros ellenfele, a Michalovce is, a tavasszal elszenvedett három vereség viszont nem jelent jó óment.

A Senica sokáig a szezon meglepetéscsapatának titulusát tudhatta magáénak, de akárcsak a Trenčín, ő is kifulladt az alapszakasz végére, így neki is csak az alsóház jutott. Jelenleg a hetedik helyet tudhatja magáénak, a Liptovský Mikuláš vendégeként viszont nehéz lesz ezt megtartania, ugyanis az északiak ötmeccses veretlenségi szériát húznak.



A rájátszás 1. fordulójának programja:



Felsőház:

Március 4. (péntek)

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 (17:00)



Március 5. (szombat)

FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď (15:00)



Március 6. (vasárnap)

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava (17:00)



Alsóház:

Március 5. (szombat)

FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Senica (15:00)

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín (15:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Kochan (Ružomberok) – 6 gól

Azango (Trenčín) – 6 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)