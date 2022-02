Fortuna-szombat, 21. forduló: A frászt hozta a Slovanra a sereghajtó, két gólról bukott a Ružomberok

Előzetesen azt írtuk, hogy meglepetés lenne, ha vendéggyőzelmen kívül bármilyen más végkifejlet születne a Pohronie-Slovan találkozón. Ehhez képest a garamszentkeresztiek már a harmadik percben megszerezték a vezetést – Blahút remek akcióját követően Ožvold talált a vendég hálóba. A pozsonyiak alig tértek magukhoz a váratlan kezdéstől, jött az újabb sokk. A 17. percben Kashia szabálytalankodott a saját kapuja előtt, a megítélt büntetőt pedig Mihalík magabiztosan értékesítette. 2:0 a Pohronie javára! A vendégeknek alig volt momentumuk az első félidőben, a hazaiak viszont nagyon aktívak voltak, főként a csapatkapitány Blahút, aki ellen a 41. percben újfent szabálytalankodtak a pozsonyi kapu előtt, így újabb büntető következett, Mihalík pedig ezúttal sem hibázott. Háromgólos hazai vezetéssel vonultak szünetre a csapatok, születőben volt a szenzáció, de a második játékrészben fordult a kocka. Weiss négyet is cserélt a szünetben, ennek pedig meg lett az eredménye. Slančíkról kijött de Marco lövése, ezt kihasználva pedig Green hamar kétgólosra csökkentette csapata hátrányát. Alig telt el öt perc, már csak egygólos volt a hazai csapat előnye: Hrnčár jobbról érkező beadását követően Šaponjič reagált a leggyorsabban, és mattolta Slančíkot. A 62. percben Kashia az egyenlítést jelentő találatot is megszerezte, két perccel később pedig ifj. Weiss kapott labdát a védők mögé, majd mattolta a magatehetetlen Slančíkot. A továbbiakban több gól már nem született, így a Slovan három ponttal távozott Garamszentkeresztről.

Hasonlóan alakult a játék képe Poprádon is, ahol a Liptovský Mikuláš fogadta a harmadik helyezett Ružomberokot. A vendégek Boďa találatával már a negyedik percben megszerezték a vezetést, fél óra elteltével pedig Kochan értékesített büntetőjével már kétgólos volt a Ružomberok előnye. Sokan azt gondolhatták, hogy a vendégek már nem eresztik ki kezük közül a találkozót, de akárcsak Garamszentkereszten, itt is fordult a kocka. A 64. percben Bartoš küldött a vendég kapuba egy kipattanót – 1:2. Alig telt el egy perc, és büntetőhöz jutottak a liptószentmiklósiak, amit Staš értékesített is – 2:2. Tíz perccel később újabb büntetőt ítéltek a hazai csapat javára, és Staš ezúttal sem hibázott – 3:2. A hajrában Regáli menthette volna meg a rózsahegyieknek legalább az egy pontot, de hét méterről nem találta el a kaput. A Ružomberok így értékes pontokat hullajtott, amik később még nagyon hiányozhatnak.

Hazai győzelemmel feledtette a Ružomberok elleni kiütéses vereséget a Žilina, amely a Michalovce együttesét fogadta. A zsolnaiak már negyed óra után megszerezték a vezetést Sauer révén, de a vendégek hamar egyenlítettek – Yilmaz emelkedett legmagasabbra a hazai kapu előtt, és fejjel mattolta Belkót. A továbbiakban a hazaiak voltak aktívabbak, ez pedig a második játékrész elején érett újabb góllá – egy szöglet után Sauer emelte vissza a labdát a vendég kapu elé, a védők felszabadítására viszont lecsapott Nemčík, akinek blokkolt lövése utat talált a hálóba. A nagymihályiak az utolsó percekben egyenlíthettek volna, Gembický lövését viszont Belko lábbal hárítani tudta. A Žilina ezzel biztosította helyét a felsőházban, és három pontra megközelítette a negyedik DAC-ot.

Ezúttal sem tudott nyerni a második Spartak Trnava, amely a felsőházi tagságért küzdő Trenčínt fogadta. A találkozó gól nélküli döntetlennel ért véget, amivel jelentősen csökkent a trencséniek esélye, hogy az első hatosban zárhassák az alapszakaszt.



A szombati eredmények:

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 3:4 (3:0)

Gólszerzők: 3. Ožvolda, 18., 42. Mihalík (mindkettőt 11-esből) – 49. Green, 54. Šaponjić, 62. Kashia, 64. Weiss

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Ružomberok 3:2 (0:2)

Gólszerzők: 64. Bartoš, 66., 76. Staš (mindkettőt 11-esből) – 4. Boďa, 31. Kochan (11-esből)

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:1)

Gólszerzők: 14. Sauer, 51. Nemčík – 23. Ku. Yilmaz

FC Spartak Trnava – AS Trenčín 0:0



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 2:0 (0:0)

gólszerzők: 64. Jibril, 88. Sloboda



A forduló további programja:

Február 20. (vasárnap)

FK Senica – ŠKF Sereď (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)