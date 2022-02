Fortuna Liga, 21. forduló: Egy kellemetlen, de vergődő ellenfél ellen készül győzelemre a DAC

A DAC múlt héten vasárnap a Spartak elleni 1:1-es döntetlennel kezdte a tavaszi szezont. A klub keddi sajtótájékoztatóján Jan Van Daele sportigazgató és Joao Janeiro vezetőedző is azt hangsúlyozta, hogy elsődleges céljuk, hogy kiharcolják a nemzetközi kupaszereplést, ami nem lesz könnyű feladat – látva a harmadik helyezett Ružomberok hétfői kiütéses győzelmét a Žilina ellen.

A sárga-kékekre viszont ezúttal egy papíron könnyebbnek nevezhető feladat vár, ugyanis az utolsó előtti Zlaté Moravce otthonába látogatnak. Az aranyosmarótiak idei szezonja messze nem az elképzelésük szerint alakul. A bajnokságban mindössze háromszor tudtak győzni, abból egyszer hazai pályán, az viszont jellemző rájuk, hogy nehezen adják magukat, ellenfeleikkel rendre kiélezett mérkőzéseket játszanak, ezeken pedig többnyire szoros eredmények születnek. A téli felkészülés során a ViOn részt vett a cseh Tipsport Liga elnevezésű minibajnokságon, ahol ugyan 5:3-ra legyőzte a Spartakot, de aztán csak gól nélküli döntetlent játszott a Skalicával, majd 1:2-re kikapott a Senicától. A tavaszi rajtra a Petržalka legyőzésével (2:0) hangolt. A bajnokságában tehát nem túl derűs a csapat helyzete, a Slovnaft Cupban viszont még mindig talpon van, hétközben hét góllal tömte ki a Spišské Podhradie együttesét, így bejutott a nyolcaddöntőbe.

Joao Janeiro, a DAC vezetőedzője egy rossz talajon megrendezésre kerülő nehéz meccsre számít.

„A Zlaté Moravce ellen nem könnyű győzni, szinte mindegyik bajnoki vereségük egygólos volt. A Slovan szűken, 2:1-re diadalmaskodott náluk, a Ružomberok csak egy kései gólnak köszönhetően tartotta otthon ellenük az egy pontot, és a legutóbbi fordulóban pedig emberhátrányban harcoltak ki egy idegenbeli döntetlent. Fontos lesz a megfelelő mentális beállítottság, mert a mai labdarúgásban a hozzáállás és a jellem a döntő“

– idézi a sárga-kékek mesterét a klub hivatalos oldala.

A vezetőedző számára pozitívum, hogy Kalmáron és Szendrein kívül az egész keret a rendelkezésére áll.

„A Zlaté Moravce otthonában mindenképpen győzni szeretnénk. Jó lenne ismét betalálni, az utóbbi időben sajnos nem jönnek a gólok és a formám sem az igazi. Mindegyik mérkőzésen azon vagyok, hogy jobban teljesítsek. Szeretnénk csapatszinten egy magabiztos győzelmet aratni“

– nyilatkozta a DAC magyar támadója, Hahn János.

A DAC és a ViOn általában szoros meccseket játszik egymással, de ezekből legtöbbször a sárga-kékek jönnek ki szerencsésebben. Az utóbbi tíz egymás elleni találkozójukon egy döntetlen és egy aranyosmaróti győzelem mellett nyolcszor a dunaszerdahelyiek örülhettek. Akárcsak legutóbb októberben, akkor a DAC Andzouana, Krstović és Hahn két találatával tartotta otthon a három pontot. A ViOn utoljára 2016 áprilisában tudta hazai pályán legyőzni soros ellenfelét, azóta hét Aranyosmaróton rendezett bajnokin maradt nyeretlen ellene.

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése: FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce 4:2

Kellemes pillanatokat élhet át a Slovan, amely amellett, hogy magabiztos előnnyel vezeti a bajnokságot a Spartak előtt, szombaton a sereghajtó Pohronie otthonába látogat. Vendég győzelmen kívül mást szinte elképzelni sem lehet.

A Ružomberok a Liptovský Mikuláš vendégeként támadhatja tovább a második helyet, a Spartakra viszont nagyobb falat vár a Trenčín személyében. Mindkét csapatnak megvan a győzelmi motivációja, de talán a trencsénieké nagyobb, ugyanis, ha a rájátszást a felsőházban szeretnék megkezdeni, akkor hétvégén mindenképp nyerniük kell.

A Žilina helye sem biztos még az első hatosban, de egy Michalovce elleni győzelemmel akár azzá is tehetné. Közvetlen csatát vív a felsőházért a hetedik Senica és a hatodik Sereď is – utóbbi egy győzelemmel, valamint a többi eredmény kedvező alakulásával akár biztossá is tehetné helyét a tabella első felében.



A 21. forduló programja:

Február 18. (péntek)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 (17:00)



Február 19. (szombat)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Ružomberok (15:00)

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava (15:00)

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce (15:00)

FC Spartak Trnava – AS Trenčín (15:00)



Február 20. (vasárnap)

FK Senica – ŠKF Sereď (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)