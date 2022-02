Fortuna-péntek, 20. forduló: A Sereď jött ki jobban a felsőházért vívott harcból

A mérkőzés elején a hazaiakhoz télen érkezett Yilmaz előtt adódott lehetőség, de sem lövése, sem fejese nem talált kaput. A 17. percben Chudý kapus hárított a nagymihályi Popovits ígéretes helyzeténél. A vendégek az első valamirevaló helyzetükből betaláltak: a DAC-tól kölcsönkapott Fábry indította Jureškint, aki átjutott a nagymihályi védőkön, majd mattolta Kožuchar kapust. A második félidőben Marcin egyenlíthetett volna, de lövése nem talált kaput. Chudý a 72. percben is megtartotta együttesét, amikor hárítani tudta Ranko lövését, amibe még Marcin is beletette a lábát. A hajrában Yao biztosíthatta volna be a szeredi győzelmet, de ígéretes helyzetben nem járt túl a hazai kapus eszén.

A Sereď jött ki jobban a felsőházért vívott harcból, amely győzelmének köszönhetően fellépett a hatodik helyre.



A pénteki mérkőzés:

FK Zemplín Michalovce – ŠKF Sereď 0:1 (0:1)

Gólszerző: 32. Jureškin



A forduló további programja:

Február 12. (szombat)

ŠK Slovan Bratislava – FK Senica (15:00)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)

AS Trenčín – FK Pohronie (15:00)



Február 13. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 (17:00)



Február 14. (hétfő)

MFK Ružomberok – MŠK Žilina (15:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 9 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)