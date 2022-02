DAC: Marad az A-csapatnál a MOL Akadémia fiatal neveltje

A MOL Akadémia újabb játékost adott az A-csapat jelenlegi keretébe: Malý, Veselovský, Njie és Horváth után tavasszal a 19 éves Bögi Ferenc is a Fortuna ligás felnőttcsapat tagja lesz. A klub saját nevelésű játékosa, aki hétéves korától viseli a sárga-kék mezt, tavaly januárban professzionális szerződést írt alá, amely 2023. júniusáig köti a DAC-hoz.

A tehetséges középpályás, aki balhátvédként és szélsőként is bevethető, az elmúlt egy évben főleg Somorján szerepelt a II. ligában. Korábban már többször edzett együtt a DAC első csapatával, néhányszor a kispadról tapasztalhatta meg a Fortuna Liga hangulatát, edzőmeccseken lépett pályára.

Január elején Joao Janeiro vezetése alatt kezdte meg a téli felkészülést, amely során három mérkőzésen is pályára lépett. Az edzői stáb elégedett volt a munkájával és teljesítményével, így a szezon tavaszi felére is marad a csapatnál. Tehát nem csak bekopogott, de ki is tárta magának az öltözőajtót.

„Fecó minden korosztályban a legjobbak közé tartozott, egy intelligens és sokoldalú futballista. Ezért is kötöttünk vele tavaly szerződést. Somorján szintén bizonyított, eddig sikeresen birkózott meg a nehéz átmenettel az ifjúsági korosztályból a felnőttek közé. Bízom abban, hogy az A csapatnál töltött minden egyes pillanatból meríteni tud, ami segíti őt a további fejlődésben. Remélem, hogy hamarosan bemutatkozhat a legfelsőbb szinten is. Sok sikert kívánok neki ehhez” – nyilatkozta Jan Van Daele sportigazgató.

„Nagyon örülök a hírnek, hiszen ez volt a célom. Szeretném továbbra is folytatni a kitartó munkát, segíteni a csapatot ahogy csak tudom, és mindig kihozni magamból a maximumot. Köszönöm a bizalmat” – mondta Fecó, aki 2016 tavaszán, még diákként megnyerte a szezon legszebb góljáról folyó szurkolói szavazást, méghozzá azzal a találattal, amely a MOL Arénára való átépítése előtt a legutolsó volt az öreg stadionban.

„Szokás szerint szemmel tartottuk az akadémiát, hiszen szeretnénk fejleszteni a fiatal játékosokat. Szoros kapcsolatban állunk az akadémiával. Megnéztünk néhány meccset, élőben és videón, és úgy döntöttünk, hogy Bögi Fecót behívjuk a keretbe, hogy töltse velünk a felkészülést. Megérdemli ezt, de ez még csak a kezdet. Sokat kell még dolgoznia és fejlődnie. Együtt dolgozunk azon, hogy játékosokat fejlesszünk és neveljünk a DAC-ban. Jelenleg öt ilyen játékosunk van a keretben, ami a csapat közel egy negyedét teszi ki” – tette hozzá Joao Janeiro vezetőedző.



(dac1904.sk)